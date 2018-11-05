İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u Yasin ve Alpaslan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada Mehmet'in sol taraftan yaptığı ortaya Göztepe ceza sahası içinde Saadane vurdu, top auta çıktı.


69. dakikada Halil Akbunar'ın sert ortasında kaleye yönelen topu Gökhan kornere çeldi.


80. dakikada topla beraber ceza sahasına sokulan Alpaslan, rakibini geçip düzgün bir plase vuruşla ağları sarstı. 2-0



Stat: Bornova


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan


Göztepe: Beto, Berkan, Reis, Titi, Gassama, Poko, Borges, Castro (Alpaslan dk. 64), Halil, Yasin (Gouffran dk. 89 ?), Jerome (Cikalleshi dk. 63)


Yedekler: Göktuğ, Hakan, Ngando, Yalçın, Tayfur, Samed Ali


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Çaykur Rizespor: Gökhan, Mehmet, Saadane, Brabec, Koray, Robin, Boldrin, Ali Çamdalı (Mustafa dk. 84 ?), Aminu (Süleyman dk. 82), Samudio, Muriç (Gladkyy dk. 64)


Yedekler: Ujkani, Cihan, Traore, Jach, Petrucci, Fink, Eren


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Yasin (dk. 29), Alpaslan (dk. 80) (Göztepe)


Sarı kart: Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.