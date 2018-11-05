Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.
Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u Yasin ve Alpaslan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Mehmet'in sol taraftan yaptığı ortaya Göztepe ceza sahası içinde Saadane vurdu, top auta çıktı.
69. dakikada Halil Akbunar'ın sert ortasında kaleye yönelen topu Gökhan kornere çeldi.
80. dakikada topla beraber ceza sahasına sokulan Alpaslan, rakibini geçip düzgün bir plase vuruşla ağları sarstı. 2-0
Stat: Bornova
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
Göztepe: Beto, Berkan, Reis, Titi, Gassama, Poko, Borges, Castro (Alpaslan dk. 64), Halil, Yasin (Gouffran dk. 89 ?), Jerome (Cikalleshi dk. 63)
Yedekler: Göktuğ, Hakan, Ngando, Yalçın, Tayfur, Samed Ali
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Çaykur Rizespor: Gökhan, Mehmet, Saadane, Brabec, Koray, Robin, Boldrin, Ali Çamdalı (Mustafa dk. 84 ?), Aminu (Süleyman dk. 82), Samudio, Muriç (Gladkyy dk. 64)
Yedekler: Ujkani, Cihan, Traore, Jach, Petrucci, Fink, Eren
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Yasin (dk. 29), Alpaslan (dk. 80) (Göztepe)
Sarı kart: Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)