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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u konuk eden Göztepe, rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Jerome'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Lung topu kontrol etti.


4. dakikada Rotman'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Beto'da kaldı.


18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yasin düzgün bir vuruşla topu rakip filelere gönderdi. 1-0


20. dakikada Yasin ile kullanılan kornerde Alpaslan ceza sahası içinde topla buluştu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-0




Stat: Bornova


Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek


Göztepe: Beto, Titi, Adama Traore, Lamine Gassama, Wallace Reis, Alpaslan Öztürk, Celso Borges, Halil Akbunar, Andre Castro, Yasin Öztekin, Cameron Jerome


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Hakan Çinemre, Fausto Grillo, Berkan Emir, Yoan Gouffran, Axel Ngando, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Sokol Cikalleshi, Deniz Kadah


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Jean Armel Kana-Biyik, Atila Turan, Rajko Rotman, Bilal Başacıkoğlu, Deniz Türüç, Tjaronn Chery, Bernard Mensah, Umut Bulut


Yedekler: Muammer Yıldırım, Vedat Karakuş, Levent Gülen, Oğuzhan Berber, Oleksandr Kucher, Hasan Hüseyin Acar, Mert Özyıldırım, Asamoah Gyan, Artem Kravets, Silvestre Varela


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Goller: Yasin Öztekin (dk. 18), Alpaslan Öztürk (dk. 20) (Göztepe)


Sarı kart: Alpaslan Öztürk (Göztepe)

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