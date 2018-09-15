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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u konuk eden Göztepe, rakibini 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Borges'in pasında topla buluşan Jerome'un şutunda kaleci Lung golü son anda önledi.


54. dakikada Andre Castro rakibini harika bir çalımla geçti ardından şutunu çekti, kaleci Lung topu güçlükle çıkarttı.


82. dakikada Traore'nin sert şutunda top kaleci Lung'ta kaldı.



Stat: Bornova


Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek


Göztepe: Beto, Titi, Adama Traore, Lamine Gassama, Wallace Reis, Alpaslan Öztürk (Tayfur Bingöl dk. 66), Celso Borges, Halil Akbunar, Andre Castro, Yasin Öztekin (Yalçın Kayan dk. 89 ?), Cameron Jerome (Sokol Cikalleshi dk. 80 ?)


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Hakan Çinemre, Fausto Grillo, Berkan Emir, Yoan Gouffran, Axel Ngando, Deniz Kadah


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Jean Armel Kana-Biyik (Levent Gülen dk. 46), Atila Turan, Rajko Rotman, Bilal Başacıkoğlu (Silvestre Varela dk. 79), Deniz Türüç (Asamoah Gyan dk. 69), Tjaronn Chery, Bernard Mensah, Umut Bulut


Yedekler: Muammer Yıldırım, Vedat Karakuş, Oğuzhan Berber, Oleksandr Kucher, Hasan Hüseyin Acar, Mert Özyıldırım, Artem Kravets


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Goller: Yasin Öztekin (dk. 18), Alpaslan Öztürk (dk. 20) (Göztepe)


Sarı kartlar: Alpaslan Öztürk (Göztepe), Bernard Mensah, Rajko Rotman (Kayserispor)

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