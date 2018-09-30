Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 3 - A. Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, evinde karşılaştığı A. Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
49. dakikada Hurtado'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasına ortaladı. Yatabare kale dibinde topa dokunarak kaleye gönderdi. 2-1
62. dakikada Jerome'un pasında topla buluşan Andre Castro ile ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
88. dakikada Yasin ile kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan topu son anda kornere çeldi.
90+4. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Traore'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ömer Ali'nin güzel vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
Stat: Bornova
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Halil Akbunar (Tayfur Bingöl dk. 30 ?), Alpaslan Öztürk (Poko dk. 72 ?), Borges, Yasin Öztekin (Berkan Emir dk. 90 ?) Castro, Jerome
Yedekler: Mehmet Bakırbaş, Hakan Çinemre, Gouffran, Thomas Elessa, Fausto Prates, Yalçın Kayan, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Kadir Bektaş
A. Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay (Christopher Huertas dk. 46), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Fofana (Moke dk. 78), Milosevic (Abdou Traore dk. 68), Yatabare
Yedekler: Mahmut Taşkıran, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovıc, Vedat Bora, Opanasenko, Musa Araz, Can Akçay
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Jerome (dk. 24), Yasin Öztekin (dk. 41) Mustapha Yatabera (dk. 49) Castro Pereira (dk. 62) Ömer Ali (dk. 90+4)
Sarı kartlar: Ömer Ali, Milosevic, Marko Jevtovic (A. Konyaspor), Reis, Beto, Titi (Göztepe)