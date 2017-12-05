Spora katkı verenler ödüllerine kavuştu

Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır 2017” ödülleri Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen törenle verildi. Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bahri Vreskala her yıl spora katkı koyanları ödüllendirdiklerini söyleyerek, sporun gücünü herkesin bilmesi ve anlaması gerektiğini ifade etti. Törende daha sonra; spor tesisi kazandırma, sosyal hizmetler, basın özel, kulüp yöneticiliği, spora hizmet, hakem gözlemci, teknik direktör, futbolcu, sporcu sağlığı, spor basını, amatöre hizmet ve şampiyonlar dallarında toplam 40 ödül takdim edildi.