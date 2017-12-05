Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 16:54

Spora katkı verenler ödüllerine kavuştu

İZMİR (İHA) – İzmir’de spora katkı verenler, Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” etkinliğinde ödüllendirildi.

Spora katkı verenler ödüllerine kavuştu

05 Aralık 2017 16:54


Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır 2017” ödülleri Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen törenle verildi. Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bahri Vreskala her yıl spora katkı koyanları ödüllendirdiklerini söyleyerek, sporun gücünü herkesin bilmesi ve anlaması gerektiğini ifade etti. Törende daha sonra; spor tesisi kazandırma, sosyal hizmetler, basın özel, kulüp yöneticiliği, spora hizmet, hakem gözlemci, teknik direktör, futbolcu, sporcu sağlığı, spor basını, amatöre hizmet ve şampiyonlar dallarında toplam 40 ödül takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç