Sporda gururlandıran öğrencilere ödül

12 farklı dalda birçoğu milli takımlarda olan, 38 kadın ve 99 erkek toplam 137 sporcuyla mücadele eden Yaşar Üniversitesi, 9 dalda 22 madalya ve kupa kazanan sporcularıyla düzenlenen törende bir araya geldi.

Selçuk Yaşar Kampusu Konferans Salonunda düzenlenen törende, basketbol, voleybol, yüzme, Amerikan futbolu, triatlon, satranç, rüzgar sörfü, tenis, okçuluk, hentbol, yelken branşlarında mücadele eden sporcu ve antrenörlerine plaketleri verildi. Törene, Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili İdil Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Bornova Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Akkaya, akademisyenler ve sporcuların aileleri katıldı.

Üniversitenin bir spor ve sanat kültürünün bulunduğunu vurgulayan Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, başarılı sporcuları kutlayarak, “Özgüvenli, sosyal sorumluluk bilincine sahip, kendisine, ailesine ve ülkesine yararlı bireylersiniz. Sizlerle bugün olduğu gibi gelecekte de hep gurur duyacağız ve başarılarınızla mutlu olacağız. Bize yaşattığınız kıvanç, mutluluk ve gurur ile sizler bizim tartışmasız şampiyonlarımızsınız. Hepinizi şahsım ve okulumuz adına yürekten kutluyorum, başarılarınızın artarak devamını diliyorum” dedi.

“Hem İzmir’in hem Türkiye’nin başarısı”

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Sporcularımızın başarısı hem üniversitemizin, hem kentimizin hem de ülkemizin başarısı. Birçok sporcumuz milli formayla bireysel ya da takım sporlarında ülkemizi temsil ediyor. Hepsini tebrik ediyorum ama en büyük takdiri, onları hem akademik hem sportif alanda her zaman destekleyen aileleri hak ediyor” diye konuştu.

Kazanılan dereceler

Üniversiteler Spor Liginde, kadın voleybol takımı son 5 yılda 3 şampiyonluk bir ikincilik, erkek basketbolda 3 şampiyonluk bir üçüncülük kazanan Yaşar Üniversitesi, yüzmede, atletizmde, triatlonda, yelkende, okçulukta, rüzgar sörfünde hem üniversiteler arası hem de bireysel yarışmalarda birincilikler ve dereceler elde etti. Amerikan futbol takımı da bu yıl 1. Lig’de ikinci olarak Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Üniversitenin, aralarında dünya rekortmenlerinin de bulunduğu 20’yi aşkın sporcusu, milli takımlarda ve bireysel yarışlarında da şampiyonluklar kazandı.