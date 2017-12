Sporun merkezi Karşıyaka

Branş sayısı 3’ten 20’ye çıkarılan Karşıyaka Belediyespor da Türkiye, bölge ve il çapında toplam 40 derece elde etti.

Karşıyaka’yı “Sporun başkenti” haline getirmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi, 2017 yılı boyunca her branşta önemli atılımlar yaptı. Hem profesyonel hem de amatör sporcular için toplam 2 bin 500 faaliyete imza atıldı. Basketbol, judo, satranç ve cimnastik gibi farklı branşlarda gerçekleşen organizasyonlarda 15 bin sporcu ter döktü.

Her yaştan Karşıyakalılar için ücretsiz sabah sporundan doğa yürüyüşlerine kadar, çeşitli dallarda etkinlikler gerçekleştirildi. Yaz ve kış spor okulları açıldı. Yıl boyunca düzenlenen tüm etkinliklerde toplam 200 bin katılımcı yer aldı. Organizasyonlar 40 binden fazla izleyici tarafından da takip edildi.

Ayrıca, 2014 yılı öncesinde sadece 3 branşta faaliyet gösteren Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübündeki branş sayısı 20’ye çıkarıldı. Daha önce 80 olan lisanslı sporcuların sayısı ise 853’e ulaştı. Karşıyaka Belediyespor takım ve oyuncuları; Türkiye, bölge ve il çapında toplam 40 derece kazandı.

2017’nin kendileri için yine çok verimli bir yıl olduğunu ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Göreve geldiğimizde bir söz verdik; ‘Karşıyaka sporun başkenti olacak’ dedik. İlk günden beri de bu sözümüzün arkasında duruyor, her branşta güçlenmeye devam ediyoruz. Hem profesyonel sporcularımızı destekledik hem de her yaştan vatandaşımıza spor yaptırdık. Yeteneklerini keşfedip, geliştirmelerini sağladık. Karşıyakamızın Türkiye’de ilk olan ‘Aktif Şehir’ unvanına da yakışan çalışmalarımızla, sporun her dalında gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz” dedi.