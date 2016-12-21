İzmir’in Bornova ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili düzenlenen programa katılan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 15 Temmuz darbe girişiminin bir darbe olmadığını, 15 Temmuzun bir işgal olduğunu söyledi.

AK Parti Bornova İlçe Teşkilatı, Mazhar Zorlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu’nda 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili program düzenledi. Programa konuşmacı olarak katılan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 15 Temmuz darbe girişimi ve Bakanlık sistemi üzerine katılımcılara görüşlerini aktardı. 15 Temmuz darbe girişiminin aslında bir darbe olmadığını belirten Albayrak, 15 Temmuzun bir işgal olduğunu söyledi. Albayrak, “Çok enteresan bir şey, 15 Temmuz gecesi Cumhuriyet kurulduğundan bu tarafa değişik yöntemlerle, değişik şekilde o bahsettiğimiz Türk halkını bu milleti devlete yaklaştırmamaya çalışan bu devleti kim kurtardı? Bu kadar zamandır devletin yanına yaklaştırmamaya çalıştığı halk kurtardı. Bakın ne dediğimi biliyorum. Çünkü bu seferki diğer darbelerden çok farklı. Zaten 15 Temmuza darbe dersek eğer, o zaman diğerleri darbe değildi. Daha öncekiler darbe ise 15 Temmuz darbe değildir. Daha öncekilerin tamamı genel anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde organize edilmiş ve hepsi orda olup biterdi. Organizasyon olarak 15 Temmuza kadar olan darbeler Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oldu. 15 Temmuz nasıldı? Bunun hiçbir alakası yoktu. Hem yöntem olarak alakası yoktu hem de hedeflenen şey olarak alakası yoktu. Değerli dostlar dikkat ederseniz artık işgal yöntemi değişti günümüzde eskiden olduğu gibi değil artık. Artık o görünen sınırların bir anlamı yok. Bir kukla koyuyorlar orası hala o milletinmiş gibi gözüküyor hayır başka biri yönetiyor orayı. Bal gibi işgal teşebbüsü bu terör eylemleri ve 15 Temmuz da öyleydi” dedi.



“Parlamenter sistem öldü, onun için Başkanlık sistemi”



Günümüz koşullarında artık Parlamenter sistemin öldüğünü ve bu yüzden Başkanlık sistemine geçmemiz gerektiğini vurgulayan Albayrak, “Parlamenter sistem veya başka bir sistemin tartışmasını neden yapıyoruz biliyor musunuz? Tamda kim diyorsa bu başkanlık sisteminin zamanı mı, nerden çıktı bu diyenlerin yüzünden yapıyoruz. Bugün Parlamenter sistemi övenler var, Parlamenter sistem sevicileri var. Parlamenter sistemin kullanılamaz hale getirenler gene onlar. Bugün biz eğer bir tartışma yapıyorsak; onlar bu çok övdükleri Parlamenter sistemi engelli hale getirdiler ve Parlamenter sistemi kendi içinde oluşturdukları vesayetlerle kullanılamaz hale getirdiler. Şimdi utanmadan çok samimiyetsiz bir biçimde bu sefer onlara göre en değerli sistem olarak parlamenter sistemi gösteriyorlar. Şimdi önümüzde iki sistem var biri Parlamenter sistem diğeri Başkanlık sistemi var, hangisini tercih edelim noktasında değiliz. Parlamenter sistem yok şuanda öldü, Allah rahmet eylesin. Bulunduğumuz coğrafya çok hızlı karar alınabilen, çok hızlı uygulamaya sokulabilen dinamik bir sistem gerektiriyor. Başkanlık sistemi, buna cevap veren bir sistem” dedi.