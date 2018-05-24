Star Rafineri’de üretim ekimde başlıyor

Yüzde 99,1’i tamamlanan projede, ekim ayında üretim başlayacak.

Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi bulunan Star Rafineri, Türkiye’nin ithal etmek zorunda kaldığı dizel, LPG ve jet yakıtı gibi ürünleri üreterek, ekonomide cari açığın kapanmasına katkı sağlayacak.

Cari açığın azaltmasına 1,5 milyar dolar katkı

Projeyle ilgili bilgi veren Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Türkiye akaryakıt piyasasında talebin ithalatla karşılanan kısmının yüzde 45-50 bandında seyrettiğini dile getirerek, "Türkiye akaryakıt pazarında son on yılda ortalama yüzde 4 büyüme gerçekleşiyor. Tek başına dizele baktığımızda buradaki büyümenin yüzde 7 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin 2017’deki dizel tüketimi 24,2 milyon ton oldu ve bu miktarın 13,5 milyon tonu ithal edildi. Türkiye’de 2019’da ise dizel tüketiminin 26 milyon ton seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Star Rafineri’deki 5 milyon tonluk dizel üretimi bu rakamın yüzde 20’sini karşılamış olacak. Ayrıca, Türkiye turizmi ve ekonomisi için önemli bir yatırım olan üçüncü havalimanından sonra jet yakıtı tüketiminde de bir artış bekliyoruz. Ülkemizin yüzde 7-8 oranında bir jet yakıt ithalatı var. Star Rafineri devreye girdikten sonra bu jet yakıtı ithalatına gerek kalmayacak. LPG pazarında ise şu anda yüzde 79 seviyesinde olan ithalat, bizim LPG üretimimizle yüzde 70 seviyelerine inecek. Sonuç olarak, Türkiye’nin, cari açığının azaltılmasına yıllık 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Petkim’in hammaddesi olan naftanın tamamına yakınının da Star Rafineri’de üretileceğini söyleyen İlter, böylece PETKİM’in de hammaddesini Türkiye’den almaya başlayacağını kaydetti. SOCAR Türkiye’nin bir diğer iştiraki olan PETKİM’in artık en iyi kalitede hammaddeyi komşusu Star Rafineri’den karşılayabileceğini ifade eden İlter, "Bu, PETKİM’in verimini de artıracak. Çok önemsediğimiz bu sinerjiyle rafineri-petrokimya entegrasyonunu sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Aliağa Yarımadası’na ilk özel endüstri bölgesi statüsünü almayı hedefliyoruz"

Star Rafineri’de projenin en yoğun döneminde istihdamın 19 bin 500 kişiye kadar çıktığını kaydeden İlter, üretim aşamasında bu rakamın, bin 100 kişi civarında olacağını belirtti. İlter, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin ilk stratejik yatırım teşvik belgesine sahip projesi olan Star Rafineri, Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Star Rafineri dizayn edilirken, Türkiye’nin gelecekteki petrol ürünleri ihtiyacına ilişkin projeksiyonları dikkate alınarak, ülkenin hammadde arz güvenliğine katkı sağlanması, akaryakıt ürünlerinde ve petrokimya sektöründe ithalatın ve dolayısıyla dışa bağımlılığın azaltılması hedeflendi. Diğer taraftan, Aliağa’da Star Rafineri dışında SOCAR Türkiye’nin iştirakleri olarak, PETKİM, PETLİM Konteyner Terminali ve Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi gibi yatırımlar da bulunuyor. Bu kapsamda, Aliağa Yarımadası’na ilk özel endüstri bölgesi statüsünü almayı hedefliyoruz. Bu statüyle birçok ortak altyapı sistemi kurabileceğiz ve bu konuda bir ilk olmayı planlıyoruz."