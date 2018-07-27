STK’lerin sinerjisi İzmir’i kalkındıracak

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Yönetim Kurulu Başkanları, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ne ziyarette bulundu. İlk olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret eden EİB yönetimi, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ve EBSO yönetimi tarafından karşılandı. Toplantıda İzmir ve Ege Bölgesi için yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı ve çeşitli projelerde ortak çalışma isteği vurgulandı.

Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları ve Ege Bölgesi Sanayi Odası yönetimlerinin ortak toplantısında konuşulan konulardan birisi, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından altyapı çalışmalarına başlanan Dış Ticaret Üniversitesi oldu. Dış ticarette orta ve üst düzey eleman azlığına dikkat çeken Eskinazi, bu sorunu ortadan kaldırmak için bir Dış Ticaret Üniversitesi’ni İzmir’e kazandırmanın önemli olduğunu ve sektörün buna ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ise dış ticaret sektöründe sadece beyaz yaka değil, mavi yakalı çalışanlarda da kalifiye eleman sorunu olduğunu, Dış Ticaret Üniversitesi fikrini bir meslek lisesi ile destekleyerek bu sorunun üstesinden gelinebileceğini belirtti.

Toplantıda sektöre kalifiye eleman kazandırma yolundaki Dış Ticaret Üniversitesi ve meslek lisesi çalışmalarının bir arada yürütülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması yönünde görüş birliğine varıldı. Ayrıca, Tarım Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönündeki çalışmalardaki iş birliklerinin tüm hızı ile sürdüğü ve bu projedeki paydaşlığın tüm taraflara fayda sağlandığı belirtilerek, bu tür paydaşlıkların artırılmasının önemi vurgulandı.

Çiftçi ve teknoloji üreticisi buluşacak

Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları’nın ikinci durağı İzmir Ticaret Borsası oldu. EİB yönetimi, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve meclis üyeleri tarafından karşılandı. Görüşmede ortak çalışma zemini oluşturulabilecek konular masaya yatırılarak, hangi noktalarda ne gibi paydaşlıklar yapılabileceği tartışıldı. İzmir Ticaret Borsası, çiftçiler ile tarım teknolojileri üreticilerini buluşturacak İzmir Tarım Teknoloji Merkezi Projesi hakkındaki bilgileri Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları ile paylaştı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, böyle bir projenin Tarım OSB içine dahil edilebileceğini, İzmir’de böyle projeler için büyük alanların var olduğunu ve önemli olanın işe bir yerden başlamak ve projelere katkı koymak olduğunu ifade etti.

İzmir Ticaret Borsası’nın ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni ziyaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Meclis Başkanı Nuri Durak tarafından karşılandı. Görüşmede daha geniş katılımlı ve sektörün farklı paydaşlarının da yer alacağı toplantılarda bir araya gelinmesinin sorunların çözümünü hızlandıracağı belirtildi. Jak Eskinazi, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile belirli periyodlarda yapılan ortak toplantılara, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nden yetkililerin de davet edilebileceği ve sorunlara hep birlikte çözüm bulunabileceğini belirtti.

İzmir merkezli sivil toplum kuruluşlarına gerçekleştirilen ziyaretler ile ilgili görüşlerini paylaşan Ege Jak Eskinazi, “Yeni dönemde, tüm odalar, borsalar ve STK’ler ile ortak çalışma kültürünü daha da yaygınlaştırma amacındayız. İzmir ve Ege Bölgesi için tüm projelere, paydaşlıklara ve iş birliklerine hazırız.” diye konuştu.