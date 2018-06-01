Stresi yok eden merkez 22 bin doğaseveri ağırladı

Yemyeşil doğa ile bütünleşmiş ağaç evi, bungalovları ve aktivite alanları ile ziyaretçilerine dingin ve huzurlu bir ortam sunan merkez, yoğun ders programlarından bunalan, sınav stresi yaşayan öğrencilerin de birinci tercihi oldu.

Buca Belediyesi’nin eşsiz ve el değmemiş doğası ile İzmir’in incisi Buca Kaynaklar bölgesine kazandırdığı İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi doğaseverlerin akınına uğruyor. Doğa sporları meraklıları ve doğayla iç içe yaşamak isteyen tüm İzmirliler için cazibe merkezi haline gelen merkez, yoğun ders programları ve sınavlardan yorgun düşüp stres yaşayan öğrencilerin de huzur mekanı oldu.

Yeşilin her tonunun kendini gösterdiği, şehir gürültüsü ve beton yığınlarından uzak oksijen deposu merkeze akın eden öğrenci grupları, eğitim döneminin tüm stresini atıp yepyeni dostlukların kapılarını aralıyor. Gündüz saatlerini doğa gezileri, hobi bahçesi faaliyetleri, tırmanma duvarı, okçuluk ve oryantiring etkinlikleriyle geçiren öğrenciler, havanın kararmasıyla kamp ateşi etrafında toplanıp müzik eşliğinde keyifli sohbetlere yelken açıyor.

20 ayda 22 bin ziyaretçi

Kaynaklar bölgesinde gençlerin ve doğa tutkunlarının buluşma noktası olan 5 bin metrekare alana konumlanan Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, doğa sporları meraklıları ve doğayla iç içe yaşamak isteyen tüm İzmirlilerin de akınına uğruyor. Ağaç evi, 10 adet bungalovu ve çadır alanları ile doğaseverleri kucaklayan merkez, 20 ay gibi kısa sürede 22 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yeşilliklerin arasında konumlanan bungalovlarında 1400 yatılı misafir ağırlayan merkez, izcilik ve doğa kulüplerinden 400 sporcuya da ev sahipliği yaptı.

Merkez, bisikletçiler için özel olarak yapılan tamir noktaları ile de yüzlerce sporcuyu ağırlayarak Kaynakların sağlık dolu doğasında gönül rahatlığıyla bisiklet sürmelerine imkan sağlıyor.