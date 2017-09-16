Su altı kültür mirasına üç boyutlu bakış

Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, batıklara ait görselleri üç boyutlu hale getiriyor. Varinlioğlu, çalışmasının ilk aşamasını Sualtındaki Dijital Kültür Mirası adlı kitapta topladı.

Su altı kültür mirasını belgelemek ve üç boyutlu hale getirmek amacıyla çalıştıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, kaybolmakta olan deniz tarihinin ve su altı batıklarının araştırılması, belgelenmesi ve sanal ortama aktarılmasında ilk etabı tamamladıklarını söyledi. Bu araştırmayla arkeolojik ve kültürel tahribatın engelleneceğini düşündüklerini aktaran Yrd. Doç. Dr. Varinlioğlu, “2006 yılından bu yana çok proje yaptık. Türkiye Sualtı Araştırmaları Derneğiyle birlikte çalışmalar gerçekleştirdik. Tarihi alanların fotoğraflanmasını gerçekleştirdik. 360 derece çekimler aldık. İnsanların batıkları, özellikle yasaklı bölgedeki batıkları görme olanağı yok. Su altındaki kültürel mirasa zarar vermeden detaylı çekimlerini yapıyoruz. Ardından teker teker üç boyutlu görsellerini çıkartıyoruz. Böylece insanlar, batığın üzerinde dolaşıyormuş, anforayla ilgili bir şey inceleyebiliyormuş gibi yakından bakıp özelliklerini görebilecek” dedi.

"Dünyanın ilk su altı yapay arkeoparkı"

Çalışmada fotoğraf çekimlerini Türkiye Sualtı Araştırmaları Derneği ile birlikte gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda 2006 yılında Kaş-Kekova kıyısında dünyanın ilk su altı yapay arkeoparkını kurdukların aktaran Güzden Varinlioğlu, bu alanda 200’ün üzerinde dalışçının su altı arkeolojisine yönelik bilgilendirildiğini kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Varinlioğlu, kitabın İngilizce basıldığını, Türkçe’sini de hazırladıklarını ve boyutlandırma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.