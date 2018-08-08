Su satarak hayvanlara mama alan miniklere Piriştina’dan destek

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında, sokaklarda yaşayan hayvanlar ’su ve yiyecek bulamaz’ diye düşünerek Buca Hasanağa Bahçesi’nde su satıp, kazandıkları parayla mama alıp dağıtan Bucalı çocuklar, örnek davranışlarıyla herkesin takdirini kazandı.

Henüz 10 yaşındaki iki arkadaş Metehan Temuçin Şen ve Hüseyin Buğra Doğru büyüklerine örnek olacak merhamet ve vicdan timsali davranışlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Miniklerin geliştirdikleri projelerinden etkilenen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Metehan ve Hüseyin’i aileleriyle birlikte makamında kabul edip, örnek davranışlarından dolayı tebrik etti.

Tüm insanların Metehan ve Hüseyin’in duyarlı proje ve çalışmalarını örnek alması gerektiğini vurgulayan Başkan Levent Piriştina, iki miniğe sarılarak, "İyi bir aile, iyi bir eğitim, güzel yürekli ve merhametli çocuklar ve sonucunda da böyle güzel bir proje çıkmış. Sizleri kocaman öpüyor ve ailelerinizi kutluyorum. İnsanlığınızı, iyiliğinizi hiç yitirmeyin. Siz hep iyi olun, doğru olun. Göreceksiniz iyilikte doğrulukta sizi bulacak. Sizinle gurur duyuyoruz" dedi.

Başkan Levent Piriştina, ziyarette Metehan Temuçin Şen ve Hüseyin Buğra Doğru’yu çeşitli hediyelerle ödüllendirirken, anlamlı projelerine 30 kilo kedi ve köpek maması armağan ederek destek verdi.