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22 Aralık 2016 23:01

Suat Kaya: “Oyunu çirkinleştirmedik”

Suat Kaya: “Oyunu çirkinleştirmedik”

22 Aralık 2016 23:01

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Menemen Belediyespor’da Teknik Direktör Suat Kaya, “2. Lig takımı olarak şehrimizde hem Fenerbahçe’yi güzel ağırladık hem de oyunu çirkinleştirmeden mücadele ettik” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda mücadele eden Menemen Belediyespor, Fenerbahçe’ye kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, iki takımın da konsantresinin üst düzeyde olduğunu söyledi. Maçın ilk yarısında rüzgara karşı oynadıklarını ifade eden Kaya, “İlk yarıda rüzgarla başı dertte olan bizdik. Ona rağmen çok fazla gol pozisyonu vermedik. İkinci yarı rüzgarı iyi kullanmak istiyorduk. İyi başlanan bir devrede goller kaçırdık. Bence bir 2. Lig takımı olarak şehrimizde hem Fenerbahçe’yi güzel ağırladık hem de oyunu çirkinleştirmeden mücadele ettik” dedi.
İstanbul’daki maça daha iyi hazırlanacaklarını kaydeden Kaya, “Son maçımız gibi oynayacağız. Güzel top oynuyoruz, korkmadan oynuyoruz. Herkes bunu görüyor. Skorda sorunumuz var. Bunu da umarım haftaya hallederiz” diye konuştu.



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