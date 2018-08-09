Subaşı’dan Ayrancılar’a her yerde asfaltlama

Belediye ekipleri , Subaşı’dan Ayrancılar’a; merkez mahallelerden kırsala her noktada bozuk yol problemine son vermek için aktif şekilde çalışıyor.

Yaz mevsimi boyunca 60 ton sıcak asfalt dökmeyi planlayan Torbalı Belediyesi bu hedefine her geçen gün yaklaşıyor. Son bir hafta içinde sadece Ayrancılar Mahallesi’nde 20 bin ton sıcak asfalt döküldü. Ayrancılar’da Huzurkent, Başakkent gibi toplu konut sitelerinin yoğun olarak bulunduğu bölgeleri asfaltlayan belediyenin çalışmaları halk tarafından da takdir ediliyor. Torbalı Belediyesi’nin asfaltlama çalışmaları kilit taşı döşeme çalışmalarıyla paralel ilerliyor. Kilit taşı döşeme çalışmaları ;Pamukyazı, Subaşı, Çaybaşı, Tulum ve Ayrancılar gibi mahallelerde yoğun olarak sürüyor. Son bir haftada sadece Ayrancılar’da 20 bin metrekarelik kilit taşı döşendi.

“Seneye bu sorundan söz etmiyor olacağız”

Torbalı’nın her noktasını asfaltlayarak bütün yolları halkın kullanımına uygun hale getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Torbalı inşaatın hız kesmediği bir yerleşim. Sürekli yeni binaların yapıldığı, yeni sokak ve caddelerin oluştuğu bir ilçeyiz. Belediye hizmetlerini ilçemizin her noktasına uygun hızda götürmek için makina parkımızı yeni araçlarla takviye ettik. Her mahalleye yetişmeye, her sorunu yerinde çözmeye çalışıyoruz. Yaz başında startını verdiğimiz asfaltlama seferberliği uygun adım ilerliyor. Bu konuda epey mesafe kat ettiğimiz görünüyor. Çabalarımız Torbalı’da bozuk yol kalmayıncaya kadar sürecek. Çalışmalarımız bu tempoda ilerlerse önümüzdeki sene Torbalı’da bu sorundan söz etmiyor olacağız” dedi.