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15 Eylül 2017 14:20

Sultan öğretmen gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Edebiyat öğretmeni Sultan Esra Soylu (41), son yolculuğuna uğurlandı.

Sultan öğretmen gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

15 Eylül 2017 14:20

Sultan öğretmenin cenaze törenine karılan öğrencileri tabut başında nöbet tutarken, sevenleri gözyaşlarını tutamadı.


Büyük Çiğli Anadolu Lisesinde 15 senedir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışan ve dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Sultan Esra Soylu, Hacı İhsan Gültekin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Soylu’nun ailesi, yakınları, öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Soylu’nun cenazesi Doğançay Mezarlığı’na defnedilecek.



Kaza nasıl olmuştu?


Kaza, dün sabah saat 09.30 sıralarında Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çiğli istikametinden Karşıyaka istikametine giden Ramazan K. yönetimindeki 35 S 71005 plakalı midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Esra Soylu’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüsün altında kalan Soylu, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Soylu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.




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