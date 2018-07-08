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08 Temmuz 2018 11:49

Sülük tedavisine ilgi son yıllarda arttı

Medeniyetler boyunca tedavi yöntemi olarak kullanılan sülük, günümüzde de hastalara umut olmaya devam ediyor.

Sülük tedavisine ilgi son yıllarda arttı

08 Temmuz 2018 11:49

Sülük tedavisini uygulayan Dr. Cemalettin Ekmekçioğlu, “Son yıllarda sülük tedavisine ilgi giderek artıyor” diye konuştu.



Yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetler tarafından hasta tedavilerinde kullanılan sülük tedavisi, günümüzde de hastalara umut olmaya devam ediyor. İzmir’de sülük tedavisi uygulayan Dr. Cemalettin Ekmekçioğlu, sülük tedavisine olan ilginin son yıllarda arttığı söyledi. Ekmekçioğlu, "Sülükle tedavi yöntemi insanlık tarihi boyunca uygulanmış; ancak ‘koca-karı ilacı’, ‘böcekten medet ummak gibi’ laflarla son yıllarda ikinci plana atılmıştı. Son zamanlarda ise bazı hastalıklardan çözüm alınamaması üzerine yeniden sülük tedavisine dönüş başladı” ifadelerini kullandı.



"Kirli kanı temizliyor"


Sülüklerin salgıladığı enzimlerin faydasına dikkat çeken Ekmekçioğlu, “Sülük tedavisinde üç tane ana etkiden bahsedebiliriz. İlk etkisi bilindiği üzere uygulanılan bölgedeki kirli kanı temizlemesi. Sinir ve akupunktur noktalarına uyguladığımızda olumlu etkiler alıyoruz. En önemli etkisi ise sülüklerin ürettiği enzimler. Bu enzimler çok ciddi fayda veriyor. Örneğin sülükler kanın pıhtılaşmasını önleyen enzim üretiyor. Sülükten insana geçen bu enzim o bölgede ciddi anlamda rahatlama sağlıyor ve tıkanıklıkları açıyor” dedi.



Hangi hastalıklara uygulanıyor?


Göz tansiyonu rahatsızlığında da sülük tedavisi uyguladıklarının altını çizen Ekmekçioğlu, “Hastalarımız en çok diz ve eklem ağrısı şikayetiyle bize geliyor. Kireçleme, varis gibi rahatsızlıklarda oldukça etkili bir yöntem. Bunların yanı sıra göz tansiyonu rahatsızlığı olan hastalara da sülük tedavisini uyguluyoruz. Çocuklar, fiziksel olarak güçsüz, kansızlık sorunu çeken ve hamile vatandaşlarımız dışında herkes sülük tedavisi yaptırabilir” dedi.



Tek sorun kaşıntı


Varis şikayeti sebebiyle sülük tedavisi gören hasta Emrah Efetürk ise alınan sonuçtan dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi. Efetürk, “Kalp-damar cerrahisine gittiğimde ameliyat olmam gerektiğini ancak bunun da kesin bir çözüm olmadığını söylediler. Ben de araştırdım ve sülük tedavisine başladım. İlk gün çok garipti. 5 dakika boyunca kaşındırmaya başlıyorlar. Yaklaşık 1 saat sonra atmaya başlıyorlar. Herhangi bir acı çekmedim ancak bir sonraki gün tedavi uygulanan yerlerde kaşıntı oluyor” bilgisini verdi.




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