Sümeyye Erdoğan Bayraktar İzmir’de öğrencilerle buluştu

İzmir Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Sümeyye Erdoğan Bayraktar başarının iradeden geçtiğini belirterek, “Savaş meydanlarında vatan uğruna canını feda etmek ne kadar kahramanlıksa, hak için mücadele etmek de o kadar kahramanlıktır" dedi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İzmir’de öğrencilerle bir araya geldi. Bayraktar’ın buluşmasında İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları M. Fatih Vargeloğlu, Harun Yazar, çok sayıda öğretmen ve öğrenci hazır bulundu. Savaş meydanlarında vatan uğruna canını vermenin de Hak için mücadele etmenin de kahramanlık olduğunu dile getiren Sümeyye Erdoğan Bayraktar, öğrencilere özgür olmanın kendi iradelerinden geçtiğini söyledi.



"Zaferi insanlık adına kazanmak zorundayız"

Başarının iradeden geçtiğine işaret eden Bayraktar, “Başarılı insanlara dikkat edin. Tarih boyunca başarılı insanlar kendi arzu ve isteklerinin üzerinde iradelerini hakim kılmışlardır. İnsanlar arasındaki farklarda yetenek ve kabiliyetler önemli olsa da asıl başarıyı getiren iradenize söz geçirmektir. İrade ise bu yaşlarda eğitilir. Nefsimizi erdemlerimizle eğittiğimizde büyük zaferi kazanmış oluruz. Zira bu zaferi insanlık adına kazanmak zorundayız. İradelerini eğitebilen insanlar başarıyı yakalamıştır. Sizler de ülkemizi daha ileriye götürmek, dünya üzerinde büyük devlet olarak yazmak için iradenizi eğitmek, onu eğiterek başarıyı yakalamak için çaba göstermelisiniz” dedi.



Öğrencilik yıllarını anlattı

Sohbet şeklinde gerçekleşen konuşmada Bayraktar, kendi öğrencilik yıllarındaki hatıralarını da öğrencilerle paylaştı. Dünyanın geleceğinin Müslümanların iradesine bağlı olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Dünyada insanların bir kısmı temiz içme suyuna bile sahip değilken diğer kısmı obezite ile savaşıyor” diyerek gençlere, “Sizler dünyayı değiştirebilirsiniz” diye seslendi. Bayraktar öğrencilere akademik başarılarının yanında sportif ve sosyal faaliyetlerde aktif olmaları konusunda da önerilerde bulundu.



"İdealist olmalıyız"

Öğrencilere başarıya ulaşmak için idealist olmaları önerisinde bulunan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İdealist olmak dertli olmaktır. İnsana ve topluma dair sorunları görüp dertlenmektir. O sorunları çözmek istemektir idealist olmak. Tabi burada bir kritik nokta var. Çok sorunlar görüyoruz. İnternet sitelerinden okuyoruz, bize sunulan 140 karakterden öğreniyoruz. 140 karakterler bizi dertli yapmaz. O sorunu derinlemesine öğrenip sorunun içine girerek mücadele etmemiz gerekir. O sorunu yaşayanların arasına girip onlarla hasbıhal etmek gerekir. İşte ancak bu dertlenme olduğu zaman insan o sorunların üstesinden gelmek ister, işte idealist olmak budur."

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın öğrencilerle birlikte misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.