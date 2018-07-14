Sunay Akın, ’Görçek’ ile Aliağa’da sahne aldı

“Sunay Akın ile Görçek” isimli yeni gösterisiyle Aliağalıların karşısına çıkan Sunay Akın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Gösterim öncesinde Açıkhava Tiyatrosu erken saatlerde tıklım tıklım doldu. Yoğun ilginin olduğu gösteriyi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, eşi Özlem Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmed Ali Özkurt, Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin sanatseverlerle birlikte izledi.

Sunay Akın, tek kişilik gösterisinde seyircisi ile paylaştığı tespitlerini sinevizyon eşliğinde belge niteliğinde ki görsellerle destekleyerek, Türkiye’nin sahip olduğu kültürel ve tarihi zenginliklere vurgu yaptı. Tarih ve edebiyat konusunda geçmiş ve gelecek köprüsünü kendine has üslubuyla insanların hemen hemen her gün karşılaştığı; ancak gözden kaçırdığı ayrıntılara değinen Sunay Akın, izleyicinin beğenisini topladı.

Bilginin en büyük güç olduğunu sık sık vurgulayan Sunay Akın, müzelerin ise bir toplumun belleği olduğunu ifade etti. Sunay Akın, yaklaşık iki saat süren gösterisinin sonunda ayakta alkışlandı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, oyunun sonunda Sunay Akın’a Aliağa Tiyatro Günleri’ne katılımından dolayı teşekkür çiçeği ve hediye takdim etti. Başkan Serkan Acar,"Aliağamıza bir kez daha gelerek bizlere bilginin ışığında bir gece yaşattığınız için Aliağa halkı adına sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aliağa’da birçok kez sahne aldığını belirten Sunay Akın, "Aliağa, İzmir’de en çok geldiğim ilçelerin başında geliyor. Aliağa, İzmir ve Ege Bölgesi’nin sanata duyarlı insanlarının yaşadığı bir kent. Harika bir gece oldu. Her zamanki gibi karşımda bilgiye susamış, bilgiyi talep eden ve öğrenmek isteyen bir Aliağa vardı. Umarım buraya tekrar gelirim. Bir önceki gelişimde Atilla Arcan da buradaydı. Ne yazık ki onu kaybettik. Ama gözüm hep onu aradı. Aklımın hep bir köşesindeydi. Bu yüzden zaman zaman hüzün yaşadım. Bu geceye katılarak beni onurlandıran bütün Aliağa halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.