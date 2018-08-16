Sünnet oldular, sırada şölen var

3 Eylül Pazartesi günü Aquapolis Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek şölen öncesinde 55 çocuk sünnet ettirildi. Özel Tınaztepe Hastanesi’nde son derece sıhhi şartlarda sünnet ettirilen çocukların yanlarında aileleri de vardı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in eşi Arzu Görmez sünnet olan çocukları ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. Sünnet şölenine katılacak çocukların kıyafet dahil tüm giderleri Torbalı Belediyesi tarafından karşılanıyor. Çocukları ve ailelerini bu sene de güzel bir atmosfer ve eğlenceye dönük çeşitli aktiviteler bekliyor.

“Sünnet şölenimiz gelenekselleşti”

Sünnet şöleninin gelenekselleştiğini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “İlk önce gerek mahalle muhtarlarımıza gerek belediyemize yapılan başvurular değerlendirilip sünnet şöleninde yer almak isteyen aileler belirlendi. 55 çocuğumuzun sünnet işlemleri azami sıhhi şartlarda yerine getirildi. Son olarak 3 Eylül’de şölenimizi düzenleyeceğiz. Sünnet şölenleri benzeri aktivitelerin aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk boyutu da var. Sünnet, dinimizin de önemli bir vecibesidir ve her erkek çocuğu için de özel bir anlam taşır. Çocuklarımız için yine muhteşem bir organizasyon hazırlıyoruz. Onlar bizler için çok değerli, her şey onların mutluluğu için” dedi