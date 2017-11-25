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25 Kasım 2017 16:06

Süper Lig: Göztepe: 2 - TM Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig: Göztepe: 2 - TM Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

25 Kasım 2017 16:06

haftasında ligin formda 2 takımı karşı karşıya geldi. Göztepe, taraftarı önünde Selçuk Şahin ve Halil’in golleriyle Akhisarspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.



Maçtan dakikalar


14. dakikada kazanılan korner atışında Kosanovic ceza sahası içine gönderdi. Selçuk Şahin iyi yükselip kafayı vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.


48. dakikada Kosanovic’in sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Gouffran kafayı vurdu ancak kaleci Lukac bu pozisyonda gole izin vermedi.


66. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Kaleciden önce topa kafayla vuran Jahovic, meşin yuvarlağı Gouffran’a aktardı. Bu oyuncu topa dokundu ancak kaleye girmek üzere olan meşin yuvarlağı Caner çizgiden çıkardı.


69. dakikada kazanılan korner atışında topun başına Kosanovic geldi. Bu futbolcunun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Selçuk Şahin kafayı vurdu ve takımını öne geçiren isim oldu. 1-0


79. dakikada Andre Castro, orta sahada kapılan topu Jahovic’e verdi. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içine hareketlenen Halil, topla buluşur buluşmaz düzgün bir vuruş yaparak farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 2-0



Stat: Bornova


Hakemler: Arda Kardeşler: xxx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx


Göztepe: Beto xx, Traore xxx, Tanju xxx, Kosanovic xxx, Kadu xx, Rotman xx (Ngando dk 54 xx), Halil xxx (Sabri dk 88 ?), Castro xxx, Selçuk xxx, Jahovic xxx (Ghilas dk. 83 ?), Gouffran xxx


Yedekler: Günay, Emre Can, Scarione, Segbefia, Doğanay, Tayfur, Ömer


Teknik Direktör: Tamer Tuna


TM Akhisarspor: Lukac xxx, Lopes x, Mustafa xx, Caner x, Kadir x, Aykut x (olcan dk. 70 x), Soner xx, Onur x (Hora dk. 78 x), Sissoko x, Larsson xx, Emnes x (Muğdat dk. 81 ?)


Yedekler: Bora, Fatih, Alperen, Orhan, Eray, Barbosa


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Selçuk (dk. 69), Halil (dk. 79) (Göztepe)


Sarı kartlar: Selçuk, Jahovic (Göztepe), Soner (TM Akhisarspor)




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