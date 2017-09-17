Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Tayfur’un arka direğe yaptığı ortada Gouffran topla buluştu. Gouffran’ın vuruşunda top kaleci Hopf’da kaldı.
16. dakikada ceza sahasında topla buluşan Uğur’un vuruşunda top üstten auta gitti.
30. dakikada Scarione ile kullanılan serbest vuruşta Hopf topu son anda kornere çeldi.
31. dakikada Sabri’nin rakibini çalımlayarak yaptığı ortada Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.
37. dakikada Sabri önce rakibini çalımladı ardından ortaladı ve topla buluşan Scarione’nin vuruşunda meşin yuvarlak rakip ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada Kadu’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl kafa vuruşuyla ağları sarstı. 2-0
40. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza alanı içindeki karambolde topla buluşan Skuletic yakın mesafeden topu ağalara gönderdi. 2-1
Stat: Bornova
Hakemler: Mustafa Öğretnenoğlu, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok
Göztepe: Beto xx, Adama Traore xx, Andre Castro xx, Scarione xx, Mathieu Peybernes xx, Adis Jahovic xx, Selçuk Şahin xx, Kadu xx, Sabri Sarıoğlu x, Tayfur Bingöl xx, Gouffran x
Yedekler: Günay Güvenç, Rotman, Halil Akbunar, Ghılas, Elessa, Tanju Kayhan, Doğanay Kılıç, Kasanovıc, Hakan Çinemre, Muhammed Enes
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gençlerbirliği: Johannes Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur Çiftçi xx, Sergey Politevich xx, Ahmet İlhan Özek xx, Aleksandar Scekic xx, Elvis Manu xx, Ndiaye xx, Kamal Issah xx, Abdul Khalili xx
Yedekler: Nihat Şahin, Vedat Muric, Milinkovic, Murat duruer, Serdar Özkan, Samba Guidileye, Halil İbrahim Pehlivan, Zeki Yavru, Orhan Şam, Silva
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Scarione (dk. 36), Tayfur Bingöl (dk. 38) (Göztepe), Skuletic (dk. 41) (Genlerbirliği)
Sarı kart: Kamal Issah (Gençlerbirliği)