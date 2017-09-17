haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup etti.

Göztepe puanını 10 çıkardı. Geçen yılın sonunda Eskişehirspor ile Süper Lig’e yükselme final maçında çıkan olaylardan dolayı iki maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, bu sezon ilk kez taraftarı ile buluştu. Göztepeli taraftarlar, Bornova Stadı’nı tamamen doldurdu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Scarione’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Castro’nun orta şut karışımı vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

56. dakikada Khalili’nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Beto gole izin vermedi.

62. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Ghilas’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

76. dakikada Traore’nin pasında topla buluşan Jahovic hızla ceza alanına girdikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

87. dakikada ceza alanına yapılan ortada topla buluşan Serdar Özkan düzgün vuruşunda topu ağlara gönderdi. 3-2

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretnenoğlu xx, Erkan Akbulut xx, Murat Ergin Gözütok xx

Göztepe: Beto xx, Adama Traore xx, Andre Castro xx, Scarione xxx, Mathieu Peybernes xx, Adis Jahovic xxx (Rotman dk. 80 x), Selçuk Şahin xx, Kadu xx, Sabri Sarıoğlu x, Tayfur Bingöl xxx (Halil Akbunar dk. 87 x), Gouffran x (Ghilas dk. 58)

Yedekler: Günay Güvenç, Elessa, Tanju Kayhan, Doğanay Kılıç, Kasanovıc, Hakan Çinemre, Muhammed Enes

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gençlerbirliği: Johannes Hopf xxx, Ahmet Oğuz xx, Uğur Çiftçi xx, Sergey Politevich xx, Ahmet İlhan Özek xx, Aleksandar Scekic xx, Elvis Manu xx (Serdar Özkan dk. 46 xx), Ndiaye xx, Kamal Issah xx (Zeki Yayru dk. 46 xx), Skuletic xxx, Abdul Khalili xx (Vedat Muric dk. 76x)

Yedekler: Nihat Şahin, Milinkovic, Murat, Samba Guidileye, Halil İbrahim Pehlivan, Orhan Şam, Silva

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Scarione (dk. 36), Tayfur Bingöl (dk. 38), Jahovic (dk. 76) (Göztepe), Skuletic (dk. 41), Serdar (dk. 87) (Genlerbirliği)

Sarı kartlar: Kamal Issah, Ndıaye, Ahmet Oğuz, Zeki Yavru (Gençlerbirliği), Adıs Jahovıc, HalilAkbunar (Göztepe)