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Süper Lig'de görev almış antrenörlerden geleceğin sporcularına taktik

Süper Lig’de önemli takımlarda görev yapan yardımcı antrenörler Volkan Kazak ve Gökhan Kağıtçıoğlu, Foça Spor Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Süper Lig'de önemli takımlarda görev yapan yardımcı antrenörler Volkan Kazak ve Gökhan Kağıtçıoğlu, Foça Spor Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.


Foça Spor Lisesi, Süper Lig'de çeşitli görevlerde bulunan yardımcı antrenörler Volkan Kazak ve Gökhan Kağıtçıoğlu'nu ağırladı. Yaklaşık 60 öğrenciyle buluşan antrenörler, "Futbol Hakkında Her Şey" başlıklı söyleşide öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.


Antrenörler, geleceğin sporcularına; oyun içinde farklı mevkilerde oynamasını tavsiye ederek, iyi takımlarda görev almak için birden fazla mevkide oynamanın önemine vurgu yaptı. Yine söyleşide antrenörler, inanmanın önemine de değinerek; bol bol maç izlemelerini, oynanan mevkiye göre tanınmış futbolcuları takip etmelerini, çok çalışmalarını önerdi.

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