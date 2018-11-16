Süper Lig'e ‘Bayram' geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Teknik Direktörü Bayram Bektaş, kariyerinde ilk kez görev yaptığı Süper Lig'e oldukça başarılı bir giriş yaptı.

Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig'de teknik adamlık koltuğunu daha önce Süper Lig'de hiç görev yapmamış Tamer Tuna'ya emanet eden Göztepeli kurmaylar, Tuna ile yolların ayrılmasının ardından bu sezon da Süper Lig'de hiç görev yapmamış bir isim olan Bayram Bektaş'ı göreve getirdi. 2014/2015 sezonundan bu yana teknik adamlık yapan Bektaş, Spor Toto 1. Lig'de görev yaptığı takımlarda gösterdiği başarılı performansla Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in dikkatini çekerken, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta aldığı puanlarla kendisine inananları yanıltmadı.

Soru işaretlerini sildi

Bektaş'ın hiç Süper Lig deneyimi olmamasından dolayı bazı kesimler deneyimli teknik adama temkinli yaklaşırken, İzmir ekibinin topladığı puanların ardından çoğu futbolseverin kafasındaki ön yargılar da kalktı. Bektaş'ın ekibi 12 lig maçında 18 puan toplarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Özellikle iç sahada oldukça iyi bir grafik sergileyen sarı-kırmızılılar, maç başına 1,5 puan ortalaması yakaladı. 6 yenilgi ve 6 galibiyet gören başarılı futbol adamı, henüz Süper Lig'de beraberlik duygusunu yaşamadı.

Dil avantajı var

Spor Toto 1. Lig'de yüz maçı aşkın görev yaptıktan sonra Göztepe'ye gelen Bayram Bektaş'ın en büyük avantajlarının başında oyuncularla iletişimi geliyor. Fransa'da yetişen Bektaş, Fransızca'yı ve bunun yanında İngilizce'yi ana dili gibi konuşurken, yabancı oyuncuların büyük bir kısmıyla birebir ilgilenebiliyor. Portekizce'yi de konuşabilen Bektaş'ın, takım içinde dil avantajını oldukça iyi kullandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.