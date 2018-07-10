Superior üzümünün ihracat yolculuğu başlıyor

Sultani yaş üzüme göre ortalama 15 gün önce olgunlaşan Superior seedless üzümünün ihracatı 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü başlayacak.

Türkiye’nin yaş üzüm ihracatı, 2017 yılında yüzde 88’lik artışla 105 milyon dolardan, 196 milyon dolara yükseldi. Yaş üzüm ihracatında Sultani Üzüm ihracatta aslan payını alırken, Superior seedless üzümü üçüncü sırada yer aldı.

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü’nün Başkanlık ettiği, Gıda Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina, Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Alaşehir ve Sarıgöl İlçe Müdürlüklerinden uzmanlardan oluşan Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Manisa iline bağlı Alaşehir, Salihli, Sarıgöl ilçeleri muhtelif bağlarda yapılan incelemeler ve alınan numunelerin Manisa Bağcılık ve Araştırma İstasyon Müdürlüğü Laboratuvarında yapılan analizler sonucunda Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzümlerin; 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren kesimine, 11 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ihracatına izin verildi.

İhraç edilen ilk çekirdeksiz yaş üzüm

Superior seedless üzümünün erkenci bir tür olduğuna işaret eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Superior seedless türü ile ihraç pazarlarına 15-20 gün önce ihracata başlama fırsatı yakaladıklarını, çekirdeksiz yaş üzüm türleri içinde ilk ihraç edilen üzüm olduğunu kaydetti.

Superior seedless üzümünün, sultani üzüme göre şeker oranının daha düşük olduğu bilgisini veren Uçak, “Supeior üzümü mayhoş tadıyla özellikle şeker hastalarının gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir üzüm çeşidi. Şekeri düzenlemede faydalı, düşük şeker oranıyla şeker hastalarına fayda sağlıyor” dedi.

2017 yılında Superior seedless üzümünün ihracatında 6,5 milyon dolar döviz girdisi elde ettiklerini dile getiren Uçak, “Bu yıl ürünün rekoltesi ve kalitesi ihracat için gayet uygun. İhracatta Rusya ana ihraç pazarımız olacak. Yılsonunda ihracatta 10 milyon doları aşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin yaş üzüm ihracatı yüzde 88 arttı”

Türkiye, 2016 yılında 105 milyon 2 bin dolarlık yaş üzüm ihracatı gerçekleştirmişken, 2017 yılında yaş üzüm ihracatından elde ettiğimiz döviz yüzde 88’lik artışla 196 milyon 893 bin dolara ulaştı. Sultani üzüm ihracatı 134 milyon 188 bin dolarlık tutarla açık ara birinci olurken, İmparator üzümünün ihracatından 32 milyon 849 bin dolar döviz kazanıldı. Superior üzümü ise 6 milyon 385 bin dolarlık tutarla üçüncü sırada yer aldı.

Superior üzümünün ihracatında, Rusya 4 milyon 81 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Suudi Arabistan’a 498 bin dolarlık, Ukrayna’ya 445 bin dolarlık Superior türü yaş üzüm ihracatı yapıldı.