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20 Haziran 2017 10:23

Suriye görünümlü Türk dilenciler

İzmir’de Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet güçleriyle birlikte ilçenin farklı noktalarında dilenenlere yönelik operasyon düzenleyerek vatandaşların dini duygularını sömürerek haksız kazanç elde edenlere yönelik işlem yaptı.

Suriye görünümlü Türk dilenciler

20 Haziran 2017 10:23

Denetimlerde kendilerini Suriyeli olarak tanıtan bazı dilencilerin Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.


İzmir’de Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar edenlere yönelik denetim düzenledi. Parklar ve cami önlerini mesken tutan ve özellikle küçük çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilenciler, zabıta ve polis ekiplerini karşılarında görünce panik yaşadı. Dilencilerin birçoğu dilenmediklerini iddia ederken, kendilerine Suriyeli imajı vererek vatandaşların duygularını sömüren birçok dilencinin Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Belediye ekipleri, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını istedi. Belediye ekipleri, dilencilere kabahatler kanununa göre işlem uyguladı.




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