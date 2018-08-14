Suriyeli esnaftan döviz bozdurma kampanyası

Döviz kurlarında aşırı hareketlenme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısı ülke genelinde ses getirmeye devam ediyor. Türkiye’nin kucak açtığı Suriyeli esnaftan da Erdoğan’ın çağrısına destek geldi. Dükkanlarına gelip, dolar bozdurduğuna dair makbuz getiren müşterilerine kampanyalar başlatan Suriyeli esnaflar, 100 dolar bozdurduğuna dair makbuzla gelen müşterilerine kahve ve sandviç ikam ediyor.

İzmir’de kahve dükkanı sahibi olan Suriyeli Ebu Abdo Halebi, “Türkiye bizi barındırdı, çocuklarımızı okula gönderdi ve ben de bir Müslüman olarak böyle bir uygulama başlattım. Türk halkı bize çok iyi davrandı buna bir karşılık olarak böyle bir şey yaptık. Olumlu tepkiler var, makbuzunu getirip kahvesini içen birçok insan oldu” diye konuştu.

“Bu ülkenin insanlarına minnettarız”

Döviz bozdurma kampanyasına kayıtsız kalmayan Suriyeli lokanta işletmecisi Mustafa Alhamvi ise ellerinden geldiğince bu kampanyaya destek olmak istediklerini belirtti. Alhamvi, “Türkiye’nin bize yaptığı iyilikleri Arap ülkeleri yapmadı, bize savaş döneminde kucak açıp ailemizi barındırdı. Bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına minnettarız. Burada Türkiye sayesinde yeni bir hayata başladık. Biz de bu yapılan yardımlara minnettarız, elimizden geldiğince bir yardımımız olsun istedik ve bu kampanayı başlattık. Türk halkı, komşularımız bu yaptığımız kampanyayı onaylıyor ve bize destek veriyor. Kampanyaya katılım yoğun, daha sabah saatlerinde 2 kişi makbuzlarını göstererek burada yemeklerini yedi” dedi.