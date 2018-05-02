Suriyeli sığınmacılar sertifikalarıyla tekstilde çalışabilecek

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), İzmir Gömlek Triko ve Benzerleri Odası, İzmir Valiliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Suriyeli mültecilerin tekstil alanında istihdam edilmesi için geçtiğimiz haftalarda açtığı Mesleki Eğitim Merkezi ilk mezunlarını verdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. Törende konuşan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Suriyelilerin istihdamını sağlama çabası içinde olduklarını belirterek, “Daha iyi bir gelecek için daha fazla ve daha kaliteli üretmeliyiz. Bunu hepimiz birlikte başaracağız” dedi. Mutlu, meslek liselerinde verilen eğitimde zaman zaman yetersizlikler gördüklerini vurgulayarak, nasıl bir mesleki eğitim yapılması konusunda fikir birliğine varılması ve kime ne görev düştüğü konusunda mutabık kalınması gerektiğini sözlerine ekledi.

30 bin Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan bir ilçenin kaymakamı olduğunu belirten Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ise, devletin nitelikli üretimin sağlanması noktasında birçok planlama yaptığını dile getirdi.

“Türkiye, sığınmacılara verdiği destekle örnek bir ülke”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Program Müdürü Iraj Imomberdier, Türkiye’nin sığınmacılara verilen destek konusunda örnek bir ülke olduğunu söyleyerek, “Sığınmacılar içerisinde yaşadığı toplumla uyum sağlıyor. Bugün burada açılan merkez, uyum konusu için de önemli. Avrupa Birliği’ne sağladığı finansal destekten ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Gömlek, Triko ve Benzerleri Odası Başkanı Olgun Aktaş da, iktisadi teşebbüsle buradaki kursiyerlerin istihdamının sağlanacağını söyledi.

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları verilerek, merkezin açılışı yapıldı. Törene, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Gömlek, Triko ve Benzerleri Odası Başkanı Olgun Aktaş, Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Program Müdürü Iraj Imomberdier ve diğer proje paydaşları katıldı.