Süslü kadınlar, bisikletleri ile Alaçatı'yı renklendirdi

“Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” bu yıl da aralarında İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesinin bulunduğu 63 il ve ilçede, yurt içi ve yurt dışı dahil olmak üzere, eş zamanlı olarak düzenlendi.

2013 yılında İzmir'de Sema Gür'ün girişimleriyle, bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteğiyle başlayan “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”nun bu yıl altıncısı gerçekleştirildi. Alaçatı pazar yerindeki balık mezatının yapıldığı alanda toplanan süslü kadınlar, Alaçatı sokaklarından geçerek Çamlık yoldan Ilıca dört yola kadar gidip başlangıç noktalarına geri döndü. Süslü kadınlar, güzergah boyunca "Çevir pedalları hayata renk gelsin", "İki teker dünyaya yeter", "Hayat boş, pedalla coş", “Aşıksan vur gitara, bisikletliysen bas pedala” sloganlarının yer aldığı pankartları bisikletlerinde taşıdı.

“Bisiklete binmenin keyifli olduğunu göstermek için buradayız”

2013 yılından bu yana büyüyerek gelişen etkinliğin Alaçatı sorumlusu olan Zeynep Erdem, “Bu organizasyonla, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsımdan yapılan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak istedik. Dünyanın birçok ülkesinde yapılan etkinlikler zincirine Türkiye'de yıllardır biz de destek veriyoruz. Biz de İzmir'de bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız” dedi.

“Kadınız ve görünür olmak istiyoruz”

Konuşmasında yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını ve yollarda bisikletlilere saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Zeynep Erdem, “Motorlu taşıtların hiçe saydığı birçok insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Kendilerini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yollarda bisikletlerimizle çok ve görünür olursak, motorlu araç sürücülerinin farkındalığını artıracağını düşünüyoruz” diye konuştu. Organizasyona özellikle “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” denmesinin sebebine de değinen Erdem, “Kadın ve erkeklerin toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Eğer kadın-erkek eşitliğinden bahsediyorsak, herkesin aynı fırsatlara sahip olması gerektiğine vurgu yapmak istiyoruz. Kadınız ve görünür olmak istiyoruz. Ne yazık ki ülkemizde görünür olmayan binlerce kadın var. Kadın toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Kadın korkmadan yollarda olmalı, toplumun her alanında var olmalı" diyerek sözlerini tamamladı.

Kadınlar, konuşmanın ardından birbirinden renkli ve süslü bisikletlerine binip Alaçatı'nın sokaklarında pedal çevirdi.