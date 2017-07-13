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13 Temmuz 2017 10:25

Süt dağıtımında talebe karşı hane sayısı artırıldı

Türkiye’ye örnek olan “Süt Kuzusu” projesini 5 yılda 3 kattan fazla büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, tek tek kapısını çalarak süt bıraktığı hane sayısını 124 bine çıkardı.

Süt dağıtımında talebe karşı hane sayısı artırıldı

13 Temmuz 2017 10:25

1-5 yaş aralığındaki çocukların sağlıklı büyümesi için dağıtılan süt miktarı 50 milyon litreye yaklaşırken, zor durumdaki süt üreticisine 140.3 milyon TL’lik kaynak yaratıldı.


2012 yılında 40 bin aile ile başlattığı Süt Kuzusu projesini 2017 yılında 3 katından fazla büyüterek 124 bin aileye ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan talebi karşılayabilmek için dağıtım yönteminde değişikliğe gitti. Daha önce projeye dahil ailelerin kapılarına kadar giderek 15 günde bir 4 litre dayanıklı sütü elden teslim eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, ziyaret periyodunu "ayda bir kez 8 litre dayanıklı süt" dağıtmak üzere değiştirdi. Yapılan yeni düzenlemede çocukların süt dağıtımında herhangi bir kayıp yaşanmayacağı bildirildi.


Haziran ayında yeni dönem hazırlıkları nedeniyle 16 günlük zorunlu mola verilen süt dağıtımları kaldığı yerden devam ederken, Konak ilçesinde belirlenen 3 bin Suriyeli çocuğa da süt dağıtımına başlandı. Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu projesi kapsamında İzmirli çocuklara 5 yılda 47 milyon 250 bin litre süt dağıttı.



Üreticiye destek, çocuklara sağlık


Daha önce Tire Süt Kooperatifi işbirliğiyle "Okul Sütü" adı altında başlattığı projenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından benimsenip ilköğretim okullarında süt dağıtımı kararı alınması üzerine 1-5 yaş çocuklara yönelik “Süt Kuzusu” projesi ile yoluna devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, yine aynı kooperatifle sürdürdüğü bu çalışmasıyla da Türkiye’ye örnek oldu. Proje bir yandan çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlarken, diğer taraftan da "sözleşmeli üretim" modeliyle süt üreticilerini destekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılının Eylül ayında 40 bin çocukla başlayan ve 2017 Haziran ayı itibariyle 124 bin ailenin dahil edildiği proje kapsamında bugüne kadar 47 milyon 250 bin litre süt karşılığında üreticiye 140.3 milyon TL bedel ödedi.



384 mahalle, 65 ekip


Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Buca, Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Gaziemir ve Güzelbahçe ilçeleri ile Urla Zeytinalanı Mahallesi, Menemen Ulukent, Koyundere ve Asarlık bölgeleri dahil olmak üzere 384 mahallede belirlenen kapıları tek tek çalarak süt bırakan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu dağıtımları 65 farklı ekiple gerçekleştiriyor.



Mülteci çocukların “Süt Kuzusu”


2017 yılı itibariyle mülteci çocukları da proje kapsamına dahil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, pilot uygulamaya Konak ilçesindeki 3 bin Suriyeli çocukla başladı. Önümüzdeki dönemlerde diğer ilçelerdeki Suriyeli çocukların da projeye dahil edilerek ortalama 10 bin mülteci çocuğa ücretsiz süt dağıtılması öngörülüyor.



Başkan Kocaoğlu ne diyor?


Türkiye’de son yılların en başarılı sosyal projeleri arasında yer alan Süt Kuzusu’na başından beri büyük destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hem çocukları hem de üreticiyi kucaklayan bu projenin tüm ülkeye örnek olmasını diledi. "Yerelde Kalkınma" başlığı altında yürüttükleri çalışmanın önemli bir ayağını oluşturan "Süt Kuzusu" sayesinde hem sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağladıklarını hem de tarım ve hayvancılık yapan üreticilere kol kanat gerdiklerini belirten Başkan Kocaoğlu, "Çok doğru bir iş yapıyoruz. Süt dağıtım ekiplerimizin yolunu gözleyen çocukların ve ailelerin mutluluğu, ürettiği sütü hak ettiği değerde satan üreticinin hayır duası, bizim için en büyük motivasyondur" şeklinde konuştu.




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