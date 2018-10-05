Süt dişler için 'Nasılsa düşecek, bu nedenle tedaviye gerek yok' algısı yanlış

Bengi Aydınel, süt dişlerinin düşeceği için önemsenmediğini ve kimi ebeveynlerin tedavi edilmesine gerek olmadığı konusunda yanlış düşünceye sahip olduğunu söyledi. Uzman Dr. Aydınel, "Süt dişlerinin bir görevleri kalıcı dişler için yer tutup rehberlik etmektir. Süt dişlerinin bir nedenle erken kaybı halinde önlem alınmazsa dişler boşluğa doğru kayabilir, kalıcı dişin yeri kaybedilir. Süt dişleri de kalıcı dişler gibi bakım ve tedavi ister" dedi.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Dr. Bengi Aydınel, bebeklerin ilk dişini çıkarmasının ardından diğer dişlerinin çıkmasının anne babaların sevinç kaynağı olduğunu hatırlatırken, süt dişlerinin korunmasının önemine dikkat çekti. Pek çok ebeveynin süt dişlerinde oluşabilecek çürük, kırılma gibi sorunlar karşısında duyarsız olduğunu, bu dişlerin düşeceğini düşündüğünü ifade eden Uzman Dr. Aydınel, "Oysa süt dişlerinin çeşitli ve önem arz eden görevleri nedeniyle ağızda varlığının korunmasının gerekliliği net ve şarttır. Çiğneme ve beslenmeyi sağlaması; süt dişlerinin görevlerinin başında gelmektedir. Çürük nedenli diş ağrısı sonucu yeterli beslenmenin olamaması halinde çocukta gelişim geriliğine dek uzayan problemler ortaya çıkabilmektedir. Diş çürüğü başlangıç aşamasında, dişin en dış tabakası olan mine düzeyindeyken önlenebilir bir lezyondur. Flor preparatları bu konuda bize yardımcı olmaktadır. Diş yüzeylerinde var olan girintilere uygulanan pit ve fissür örtücüler yaklaşık yarım asırdır süt ve kalıcı dişlerde çürük lezyonlarından korunma amacıyla pedodonti ve koruyucu diş hekimliği alanlarında kullanılıyor" dedi.

Süt dişlerinin diğer görevlerine de dikkat çeken Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Dr. Aydınel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süt dişlerinin bir görevi de kalıcı dişler sürene dek onların çeneler üzerindeki yerini tutmak ve sürerken kalıcı dişlere rehberlik etmektir. Süt dişlerinin çürük ya da travma sonrası erken kaybı sonucu gerekli önlemler alınmazsa (yer tutucu yapılması) dişlerde boşluğa doğru kayma görülerek boşluğa sürecek olan kalıcı dişin yeri kaybedilir. Böylelikle diş dizilimi düzensizleşmeye başlar ve çiğneme rahat yapılamaz. Dişlerimizin görevleri arasında konuşma ve estetiği sağlaması da yer alır. Ön dişlerinde çürük ya da kayıp olan çocuklar sıklıkla ağızlarını kapalı tutar ya da konuşmak istemezler, gülümserken ağızlarını saklama eğilimindedirler. Bu durum onların öz güvenlerini ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkileyecektir. Süt dişleri 6-7 yaşında değişmeye başlar. Genelde ilk olarak alt ön kesici dişleri takiben üst ön kesici dişler değişir. 6-13 yaş arası karışık dişlenme dönemidir. Bundan sonra süt dişleri yerini kalıcı dişlere bırakır. 6 yaş civarında süt dişlerinin en arkasından alt-üst çenede, sağ-sol dalmak üzere dört adet 1. büyük azı dişleri (6 yaş dişleri) çıkar. Çok erken yaşta çıktıkları için süt dişleri ile karıştırılabilir. Oysa ömür boyu ağızda kalan ve çiğnemenin merkezi olan ilk kalıcı dişlerdir. Bunların korunması gereklidir. Bu dişleri korumak için çürük riski yüksek olan çocuklarda fissür örtücü uygulamaları yapılmalıdır."