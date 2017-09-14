‘Taçsız Kral’ ölümünün 26. yılında anıldı

yılında heykelinin de dikili olduğu, kendi adını taşıyan parkta düzenlenen törenle anıldı.

Konak Belediyesi ile Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) işbirliğinde Metin Oktay Parkı’nda, bundan 26 yıl önce hayatını kaybeden Türk futbolunun ‘Taçsız Kral’ lakaplı efsane golcüsü Metin Oktay anıldı. Anma törenine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şube Başkanı Dr. Şaban Acarbay, İzmir Galatasaray Derneği Başkanı Cemal Tükel, İzmir Spor Kulübü Başkanı Mustafa Gürkan, Damlacıkspor Kulübü Başkanı Ahmet Naci Yıldız, Metin Oktay’ın manevi oğlu Rıfat Pala ile İzmirspor, Göztepe, Damlacıkspor, Altınordu kulüplerinin altyapısında oynayan minik sporcular katıldı. Futbolculuk döneminde altı kez gol kralı olan, futbolcu kişiliğinin yanı sıra Türk futboluna kattığı değerler ile hatırlanan Metin Oktay, dostları ve sevenleri tarafından özlem, minnet, sevgi ve saygı ile anıldı. Törende konuşan TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, Metin Oktay ile birkaç kez görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, “Belçika ile yapılan maçta atılan dört golün ikisini Metin Oktay atmıştır. Keşke bundan sonra birçok Metin Oktaylar gelse de bunu yaşasak. Şimdi milli takımda daha çok yabancı futbolcu forma giyiyor, Türkiye doğumlu futbolcu yok” diyerek sitemlerini dile getirdi.

"Değerlerimize sahip çıkalım"

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da törende yaptığı konuşmada Taçsız Kral Metin Oktay’ın İzmir’in yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, bugün bu değerlerin unutturulmaya çalışıldığını söyledi. Başkan Pekdaş, “Bizi bir arada tutan ve güçlü kılan bu değerlerdir. Bizler bu değerlerin üzerine bir gelecek inşa ederiz. Eğer temelleriniz sağlamsa, değerlerinizi ahlakınızı, kültürünüzü genç nesillere aktarıyorsanız, onların o değerler etrafında yetişmelerini sağlıyorsanız sağlam bir gelecek sizi bekliyor demektir. Sporcu çocuklarımıza bu nedenle önem veriyoruz. Onların birlikte spor yaparken paylaşmayı, dayanışmayı, ekip olmayı öğrenmelerini istiyoruz. Değerlere sahip çıkmaları böylece kolay olur” dedi.

"Kalkınma hamlesine ihtiyacımız var"

Türkiye’de yaşanan kötüye gidişin spora da yansıdığını dile getiren Pekdaş, “Tembelliğe alışan, üretmeden tüketen bir toplum oluşturulmak isteniyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Hem çocuklarımıza, hem kendi kimliğimize sahip çıkacağız hem ahlaki değerlerimize sahip çıkacağız. Bu ülkenin yeniden kalkınma hamlesine ihtiyacı var” diye konuştu. Yerel yönetimler olarak kenti planlarken yeşil alan, spor alanı ve sosyal donatı alanlarının da mutlaka olması gerektiğini belirten Pekdaş, hizmete açmayı planladıkları spor yatırımları hakkında bilgilendirme de yaptı. Pekdaş, Halkapınar’da çok modern bir halı saha yaptıklarını ve kısa sürede hizmete açacaklarını, bunun yanında Gültepe’deki eski ekmek fabrikasının yerine de kapsamlı bir spor tesisi ile mini bir futbol sahası yapılacağını müjdeledi.

Altyapı güven veriyor

Törende Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şube Başkanı Dr. Şaban Acarbay ve İzmirspor Kulüp Başkanı Mustafa Gürkan da birer konuşma yaptı. Damlacıkspor Kulübü Başkanı Ahmet Naci Yıldız da altyapılarını Başkan Pekdaş’ın destekleriyle güçlendirdiklerini belirterek, imkan verildiğinde altyapıdan gelen çocukların yabancı sporcuların yerinde takımlarda yer alabileceğini söyledi.