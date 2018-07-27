Taekwondo sporcuları takımı yıl boyu çalışmalarını sürdürüyor

Foça Belediyespor Taekwondo Takımı çalışmalarını yıl boyu aralıksız sürdürüyor. 12 ay süresince antrenman yapan sporcular, çalışmalarına dönem müsabakaları sebebiyle ara veriyor. Ancak, bu müsabakalar sporcuları başarıya götürüyor ve tecrübelendiriyor. Foça Belediyespor Taekwondo Sporcusu Selami Kapan, 6-10 Ağustos tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan U 21 Ümit’ler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda yarışacak. Yanı sıra, Miray Çiftçi, Sıla Afacan, Furkan Hasan Büyükyavuz ve Kerim Kavak, U 14 Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na katılacak.

Foça Belediyespor Taekwondo Antrenörü, Uluslararası Teknik Hakem Recep Başkan, 2018 yılı içinde; Türkiye İstanbul Turkish Open, Almanya Hamburg Open, Almanya Berlin Open ve Avusturya Viyana Open, taekwondo müsabakalarında görev yaptı. Ağustos ilk haftasında düzenlenecek Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda Başhakem olarak görev yapacağını belirten Başkan; "Amacımız, katıldığımız tüm müsabakalarda iyi sonuçlar elde ederek, Foça Belediyespor Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmektir. Bizlere sağladığı imkan ve olanaklar için Foça Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Demirağ’a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Demirağ, Foça Belediyesi olarak gençlere sporun faydalarını anlatmaya ve spora teşvik etmeye devam edeceklerini ifade etti.