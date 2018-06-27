TAGEM destekli Ar-Ge projesi

Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen Ar-Ge Destek Programında finale kalan projeler için düzenlenen imza töreni Ankara’da gerçekleşti.

“Bölgelere göre biyodizele uygun ketencik çeşit adaylarının belirlenmesi” konulu projenin imzalarını TAGEM Genel Müdürü Gazi Kaya ile DB Tarımsal Enerji Tarımsal Projeler Yöneticisi Nezih Suyaran attı. Proje ile biyodizele uygun, verimli ve kaliteli ketencik çeşit adaylarının belirlenmesi ve ülkemizin yağlı tohum ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Türkiye’nin EPDK Biyodizel İşleme Lisansına sahip ilk tedarikçi firması olan DB Tarımsal Enerji, 2007 yılından bu yana sözleşmeli tarım faaliyetleri kapsamında yerli yağlı tohum üretiminin yaygınlaştırılması, nadasa bırakılmış toprakların yağlı tohum bitkileri ile yeniden yeşertilmesi ve yeni bitki türlerinin tarıma kazandırılması için çalışmalar gerçekleştiriyor. Tarımsal projeler ekibinin öncülüğünde Anadolu’nun pek çok bölgesinde çiftçiler ile bir araya geldiklerini dile getiren DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, “Enerji tarımının ülkemize ekonomik ve stratejik katkı sağlaması için tarımsal alanda geliştirdiğimiz iş modelini her bölgemizde anlatmaya çalışıyoruz. Ketencik bitkisi, normal koşullarda 100-250 kg/dekar verim ve yüzde 37-42 yağ oranı ile hem yağ, hem de yem bitkisi olarak ülkemiz için değerli bir kaynak. DB Tarımsal Enerji Tarımsal Projeler Ekibinin geliştirdiği projenin hayata geçirilmesi ile sadece biyodizel sektöründe değil pek çok alanda ciddi kazanımlar sağlanacağına inanıyoruz” dedi.

“Çiftçilere ek gelir kaynağı “

Geliştirdikleri iş modeli ile sözleşmeli üretim yapan çiftçilere ek gelir kaynağı oluşturulacağının altını çizen Borovalı, ayrıca bu yolla sadece biyodizel sektörü için değil yağ sanayi ve yem sanayi içinde ciddi bir katma değer oluşturulacağını da ifade etti. 3 yıl sürdürülmesi planlanan proje ile Samsun, Ankara, Tokat ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan TAGEM’e bağlı enstitülerde, öne çıkan çeşit adayları enstitüler adına ortak tescil ettirilerek, tohumluk üretimi başlatılması ve bu yolla ülke genelinde ketencik ekiminin yaygınlık kazanması planlanıyor.