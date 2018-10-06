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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 82 - TOFAŞ: 55

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 1.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 1. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka sahasında TOFAŞ'a 82-55 mağlup oldu.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu


Pınar Karşıyaka: Walker 2, Berk Uğurlu 10, Gailius 11, İlkan Karaman 1, Marei 16, Chatman 7, Egemen Güven, Erdi Gülaslan 3, Tayfun Erülkü 5, Görkem Doğan


TOFAŞ: Harper 13, Garrett 7, Mejia 16, Kadji 7, Muhsin Yaşar 4, Berkan Durmaz 4, Barış Ermiş 3, Yiğit Arslan 8, Muhaymin Mustafa 4, Withey 8, Mert Konuk 6, Emre Tanışan 2


1. Periyot: 11-19 (TOFAŞ lehine)


Devre: 19-43 (TOFAŞ lehine)


3. periyot: 30-61 (TOFAŞ lehine)


5 faulle çıkan: Muhsin Yaşar (TOFAŞ)

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