Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 82 - TOFAŞ: 55

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 1.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 1. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka sahasında TOFAŞ'a 82-55 mağlup oldu.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Pınar Karşıyaka: Walker 2, Berk Uğurlu 10, Gailius 11, İlkan Karaman 1, Marei 16, Chatman 7, Egemen Güven, Erdi Gülaslan 3, Tayfun Erülkü 5, Görkem Doğan
TOFAŞ: Harper 13, Garrett 7, Mejia 16, Kadji 7, Muhsin Yaşar 4, Berkan Durmaz 4, Barış Ermiş 3, Yiğit Arslan 8, Muhaymin Mustafa 4, Withey 8, Mert Konuk 6, Emre Tanışan 2
1. Periyot: 11-19 (TOFAŞ lehine)
Devre: 19-43 (TOFAŞ lehine)
3. periyot: 30-61 (TOFAŞ lehine)
5 faulle çıkan: Muhsin Yaşar (TOFAŞ)