Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka 86 - 70 Afyon Belediyespor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4.
hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka evinde Afyon Belediyespor'u 86-70 mağlup etti. İzmir temsilcisi bu sonuçla ligde üst üste 2. zaferine ulaştı. Pınar Karşıyaka, haftaya Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Polat Parlak
Pınar Karşıyaka: Walker 20, Henry 18, İlkan 17, Marei 20, Tayfun, Berk 7, Chatman 2, Gailius 2, Egemen, Berke, Erdi, Görkem
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Afyon Belediyespor: Knight 23, Colloway 10, Zelionis 2, McGee 4, Hagins 12, Cemal 2, Altan 12, Serkan, Talat 2, Dorukhan 3, Çağan, İsmail
Başantrenör: Can Sevim
1.Periyot: 18-18
Devre: 42-28 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 62-47 (Pınar Karşıyaka lehine)