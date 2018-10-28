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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka 86 - 70 Afyon Belediyespor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4.

hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka evinde Afyon Belediyespor'u 86-70 mağlup etti. İzmir temsilcisi bu sonuçla ligde üst üste 2. zaferine ulaştı. Pınar Karşıyaka, haftaya Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk


Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Polat Parlak


Pınar Karşıyaka: Walker 20, Henry 18, İlkan 17, Marei 20, Tayfun, Berk 7, Chatman 2, Gailius 2, Egemen, Berke, Erdi, Görkem


Başantrenör: Özhan Çıvgın


Afyon Belediyespor: Knight 23, Colloway 10, Zelionis 2, McGee 4, Hagins 12, Cemal 2, Altan 12, Serkan, Talat 2, Dorukhan 3, Çağan, İsmail


Başantrenör: Can Sevim


1.Periyot: 18-18


Devre: 42-28 (Pınar Karşıyaka lehine)


3. Periyot: 62-47 (Pınar Karşıyaka lehine)

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