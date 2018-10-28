Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka 86 - 70 Afyon Belediyespor

hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka evinde Afyon Belediyespor'u 86-70 mağlup etti. İzmir temsilcisi bu sonuçla ligde üst üste 2. zaferine ulaştı. Pınar Karşıyaka, haftaya Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Polat Parlak

Pınar Karşıyaka: Walker 20, Henry 18, İlkan 17, Marei 20, Tayfun, Berk 7, Chatman 2, Gailius 2, Egemen, Berke, Erdi, Görkem

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Afyon Belediyespor: Knight 23, Colloway 10, Zelionis 2, McGee 4, Hagins 12, Cemal 2, Altan 12, Serkan, Talat 2, Dorukhan 3, Çağan, İsmail

Başantrenör: Can Sevim

1.Periyot: 18-18

Devre: 42-28 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 62-47 (Pınar Karşıyaka lehine)