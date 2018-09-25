Takla atan aracın üstünden geçtiği feci kazadan sağ kurtuldu

İzmir'de bir aracın bisikletiyle emniyet şeridinde ilerleyen şahsa çarpıp üzerinden taklalar attığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansırken, kazadan şans eseri kurtulan bisiklet sürücüsü Veysel Ç. yaşadığı o korku dolu anları anlattı.

Güzelbahçe ilçesi Yelki mevkisinde akıllara durgunluk veren kaza, 17 Eylül günü yaşandı. Marketten ekmek almak için bisikletine binen bir sitenin görevlisi Veysel Ç. (35) karayolundaki emniyet şeridinde ilerlerken hızla gelen bir arabanın fren seslerini fark etti. Arabanın üzerine geldiğini görüp hemen bisikletin pedalına yüklenerek daha hızlı gitmeye çalışan Veysel Ç., feci kazadan kurtulamadı. Hızla Veysel Ç.'nin üzerinden geçerek taklalar atan 35 HC 2262 plakalı araç hurdaya dönerken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Arabanın üzerimden geçtiğini gördüm”

Geçirdiği kazayı ve ardından yaşadıklarını anlatan Veysel Ç., “Kendime ait bisikletler ekmek almak için gitmiştim. Geri dönüşte arkamdan hızlı bir fren sesi olduğunu duydum. Kafamı çevirip baktığımda hızla bana geldiğini gördüm. Çok hızlı şekilde bana geliyordu. Ben pedallarımı hızlı basmaya çalıştım bir an önce kendimi kurtarmak için. Fakat yeterince hızlı basamadım ve araba bana çarptı. Ben bir anda toz bulutu içinde kaldım ve arabanın üzerimden geçtiğini gördüm. Olay esnasında şoktaydım. O anda kalktım kaşımın açıldığını görmedim kaldırıma oturdum ve eşimi aradım” dedi.

“Bana çarpan araç sahibi bir kere bile beni aramadı”

Kendisine çarpan araç sahibinden şikayetçi olmadığını ancak kendisini bir hafta geçmesine rağmen aramamasına üzüldüğünü ifade eden Veysel Ç., "Sonuçta kazadır olabilir diye düşündüm. Fakat araç sahibi bir hafta boyunda arayıp sormadı, bir ‘geçmiş olsun' bile demedi. Ben de bunun üzerine bu arkadaştan şikayetçi olmayı düşünüyorum. Çünkü bugün bana olan yarın başkasına olabilir. Kesinlikle bir trafik canavarı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Olayın şokunu hala üzerinden atlatamayan Veysel Ç., "Kesinlikle şans eseri bir kurtuluş olduğunu düşünüyorum. Ölmediğim için beni gözeten Allah'ıma hamd olsun. Yaşadığıma şükrediyorum. Ellerimde, omuzlarımda, ayaklarımda sıyrıklar var ve kaşımda sadece bir dikiş var. Bunlarla kurtulmak olmak büyük şans. Yaşadım olayın hala etkisindeyim. Hala geceleri gözüm kapattığımda arabanın bana çarptığını görüyorum. Psikolojim de bozuk" şeklinde konuştu.

“O kazadan sağ çıkmaları büyük şans”

Olayı gören Musa Manay isimli vatandaş, kazadan hem araçtaki şahsı hem de bisiklet sürücüsünün sağ kurtulmasının şaşkınlığını yaşadıklarını ifade ederek, “Ufak tefek sıyrıkları var ama ağır değildi. Yani o arabadan sağlam çıkmaları büyük şans" diye konuştu.