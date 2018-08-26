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26 Ağustos 2018 15:57

Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Ödemiş-Kiraz karayolunda sabaha karşı meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

26 Ağustos 2018 15:57


İzmir’in Ödemiş ilçesi, Kiraz yolu üzerinde meydana gelen tek taraflı kazada sürücü takla atan otomobilinde can verdi.


Edinilen bilgilere göre feci kaza, Ödemiş-Kiraz karayolu Türkönü mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Ödemiş yönüne doğru seyir halinde olan 19 yaşındaki Samet Şen’in kullandığı 09 RU 816 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybı sonucu yol kenarındaki çukura girerek takla attı. Yoldan geçen ve kazayı gören vatandaşların çağrısı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri hurda yığınına dönüşen otomobilin içinde kalan sürücü Samet Şen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Karayolunda güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri durumu Nöbetçi Savcı’ya bildirirken, Şen’in cenazesi incelemelerin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Hurda yığınına dönüşen araç ise çekici yardımıyla kaza bölgesinden alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.




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