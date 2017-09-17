Taksi Sahipleri Derneğinden uygun fiyata kaliteli kabin

Geçim sıkıntısı içinde olan taksici esnafının aynı durak kabinlerini binlerce lira ucuza yaptırma imkanı olduğunu vurgulayan Pala, “Tek tip taksi durak kabini yapılması kent estetiği ve esnafın rahatı için önem taşıyor. Yıllardır duraklar ihmal edilmiş durumda. Ancak UKOME’nin standartlarına uygun hizmet üretecek birden fazla firma bulunuyor. Tek firma dayatmasına gerek yok” dedi.

Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, taksi şoförlerinin yaşam standartlarını yükseltmek ve kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla gündeme gelen Taksi Yazıhaneleri Projesinde esnaflara binlerce liralık indirim sağlayan yeni seçenek firma buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından hazırlanan projeler 3 metrekare, 4 metrekare, 5 metrekare olmak üzere üç ayrı tip olarak planlandı. İzmir genelinde bulunan 300 duraktan 50 civarındaki durağın yenilendiğini belirten Başkan Mustafa Pala, “Duraklarınızı yenilemek için acele etmeyin. UKOME standartlarına uygun daha kaliteli kabinleri uygun fiyata yapabilecek birçok firma bulunuyor. UKOME sadece tip projeleri hazırladı. 2016/144 numaralı karar ile bunlar belirlendi. İmalat işlemine İzmir Büyükşehir Belediyesi karışmıyor. 14 bin 500 liradan başlayan kabin ücretleri 22 bin liraya kadar ulaşıyor. Biz de serbest piyasa ekonomisi gereği farklı seçenekler olabileceğine inanıyoruz. Daha ucuza durak kabini yaptırmak için firmalarla görüşmelerimiz sürüyor” diye konuştu.

Torbalı’daki bir firma ile görüştüklerini ve örnek üretimler yapıldığını belirten Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Pala, “Dış yüzey alüminyum komposit içinde yüksek izolasyon maddesi ve çelik karkas kullanılıyor. İç yüzeyde ise alçıpan kullanılıyor. Tüm duvar çelik ve diğer malzemeler tam komposit haline getirilerek durak kabini oluşturuluyor. Çatı gizli çatı olduğu için dışarıdan fark edilmiyor ama su tahliyesi gayet başarılı şekilde yapılıyor. Taban ve tavan çelik karkas. Taban yüzeyi de linelium-binil ya da yüksek dayanıklı kompakt laminanttan üretiliyor” dedi. Depreme dayanıklı kabinler üretildiğini anlatan Pala, “Depreme dayanıklı olarak üretilen bu kabinler sıcak ve soğuk havalarda yüksek izolasyona sahip. Kanserojen değil. Fiyatları da ödeme koşullarına bağlı olarak 9 bin 500 lira ile 11 bin lira arasında değişiyor. Söz konusu firmalar ile görüşmek isteyen taksici esnafı arkadaşlarımız derneğimize başvurabilirler” dedi.

Aynı alanda üretim yapan bir başka firmanın da Kemalpaşa’da üretim yaptığını ifade eden Pala, “Boya badana istemeyen, güneşten ve soğuktan etkilenmeyen çelik komposit panel kullanılıyor. Alüminyum kullanılmıyor. Tabanda çelik karkas bulunuyor. Yüzde 80-90 yanmazlık özelliği bulunuyor. Aydın, Balıkesir gibi birçok ilde üretilen ürünler kullanılıyor. İnsan sağlığını ön planda tutan yapı ve malzemeler kullanılıyor” ifadelerini kullandı.