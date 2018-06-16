Taksici esnafına bayram hediyesi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliğinde başlatılan çalışma ile Konak’taki taksi duraklarına şoför esnafının bekleme anlarında oturup, dinlenmelerini sağlayan kompozit malzemeden üretilmiş dış mekan bankları armağan edildi. 7/24 çalışan taksici esnafının zor koşullardaki çalışma alanlarını az da olsa rahatlatmak adına yapılan dağıtımlara Çankaya, Gümrük ve Alsancak bölgesindeki taksi duraklarından başladı. Eskiyen banklar yerine, yağmura, güneşe ve çürümeye dayanıklı malzemeden üretilen ahşap görünümlü oturma bankları verildi. Taksici esnafının Bayram’da yüzünü güldüren dağıtımların ilk etabı Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık tarafından gerçekleştirildi. Pekdaş ve Anık ziyaret ettikleri duraklarda taksicileri de dinledi. Esnafın sorunlarının dile getirildiği buluşmalarda karşılıklı değerlendirmelerde ve görüş alışverişinde de bulunuldu. Toplamda 117 durağa dağıtılacak banklardan ilk etapta 35 adeti duraklara yerleştirildi.

Başkan Pekdaş’a teşekkür

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksi duraklarına armağan edilen banklardan ötürü Başkan Pekdaş’a teşekkür etti. Konak’ta yaklaşık 850 taksicinin olduğunu ve bu taksicilerin Konak Belediyesi’nden çok memnun olduğunu dile getiren Anık, “Bugüne kadar taksi duraklarıyla ilgili ne sorunumuz varsa giderdiler. Her konuda çok olumlu ve yapıcı bir yaklaşım gördük. Sağ olsunlar tüm çalışanlar bizimle birlikte hareket ediyor ve bizi dinliyor. Bugün de taksici esnafının yanında olduklarını gösterdiler. Bu güzel armağan için Başkan Sema Pekdaş ve ekibine çok teşekkür ediyorum“ dedi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da “Belediye olarak tüm hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyoruz. Taksici esnafımızın da iyi koşularda işini yapabilmesi için bu özel üretim oturma banklarını armağan ediyoruz. Güle güle kullansınlar” diye konuştu. Bank dağıtımlarına Ramazan Bayramı sonrasında da devam edilecek.