Taksiciler de artık narkotik polisi gibi çalışacak

Gençleri zehir batağına çekmek isteyen uyuşturucu satıcılarının taksileri kullandıklarında tespit edilerek yakalanması hedefleniyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, anlamlı bir iş birliğine imza attı. Uyuşturucu satıcılarının gençleri zehirlemesinin önüne geçmek isteyen emniyet ve oda, taksileri kullanan satıcıların bildirilmesi hususunda anlaştı. Bu amaçla yapılan iş birliğiyle şoförler eğitilirken, İzmir Narkotik Şube Müdürlüğü uzmanları bir zehir tacirinin nasıl anlaşılabileceğine ilişkin şoförleri detaylı olarak bilgilendirdi. Gençleri zehir batağına çekmek isteyen uyuşturucu satıcılarının taksileri kullandıklarında tespit edilerek yakalanması planlanırken, suçla ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan iş birliğinin kısa süre içerisinde meyvelerini vermesi bekleniyor. Taksiciler, dikkat çekmemek için taksileri kullanan uyuşturucu satıcılarını özel iletişim kanallarıyla polise anlık olarak bildirebilecek.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, her taksicinin bir narkotik polisi duyarlılığında hareket edeceğini söyledi. Anık, "Gençlerimizi uyuşturucu bataklığına sürükleyerek geleceğimizi zehirleyenlere karşı üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Tüm esnaf arkadaşlarımın bu konuya hassasiyetle yaklaşacağına ve eğitimlerde öğrendiklerinin ışığında uyuşturucuyla mücadelede polisimize destek olacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.