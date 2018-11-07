Taksilere kamera 'odanın değil bakanlığın emri' çıkışı

İzmir'de, taksilere güvenlik kamerası takılmasına ilişkin çalışmaların ardından bir algı operasyonu başlatıldığını öne süren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, projeyi engellemek isteyenlere tepki göstererek, "'Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor' denilerek toplum ile devlet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Oda olarak kameraları biz takıyormuşuz yalanı da uyduruldu. Kameralar, suçla mücadele kapsamında devletin elini güçlendirecek" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın taksilere güvenlik kamera takılmasına ilişkin kararın ardından; İzmir'de de 3 bin 500 taksi, bin 117 minibüs, 6 bin servis aracı ve güzergah izin belgesi ile ilçelere yolcu taşıyan 3 bin 8 araç kameralarla takip edilecek. Kameraların 31 Aralık 2018 tarihine kadar araçlara yerleştirilmesi planlanırken, şehir merkezindeki ticari taksi sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yapılan algı operasyonlarına tepki gösterdi. Terör başta olmak üzere kamu güvenliği açısından büyük önem verilen projeyi engellemek isteyenlerin ortaya çıktığını ifade eden Anık, SMS ve sosyal medya mesajlarıyla hem taksici esnafı hem de kamuoyu provoke edildiğini öne sürdü.

Anık, bilgi kirliliğiyle esnafın ve taksi müşterilerinin devlete ve odalarına karşı kışkırtılmaya çalışıldığına dikkat çekti. ürkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Oda olarak kameraları biz takıyormuşuz yalanı da uyduruldu, özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor denilerek toplum ile devlet karşı karşıya getirilmeye de çalışıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından UKOME bünyesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin de yer aldığı komisyon kuruldu. Komisyonun istenen teknik şartlara göre yetki belgesi verdiği firmalar tarafından 3 bin 500 taksi, bin 117 minibüs, 6 bin servis aracı ve güzergah izin belgesi ile ilçelere yolcu taşıyan 3 bin 8 araca kameralı güvenlik sistemi, bakanlıkça verilen sürenin sona ereceği 31 Aralık'a kadar yerleştirilecek. Yüz tanıma gibi özelliklere sahip kameraların kayıtları İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Ulaşım Merkezi'nde tutulacak ve takip edilecek" dedi.