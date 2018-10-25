Talat Papatya: "Ayaklarımız yere basmalı"

Spor Toto Süper Lig'de son haftaların formda takımı Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, "Lig çok uzun bir maraton. Son haftaya kadar aynı ciddiyetle mücadele etmemiz lazım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı yenen Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını söyledi. Papatya, "Beşiktaş karşılaşmasının ikinci yarısında şahane bir maç izledik. Oyuncularımızın ortaya koyduğu performans ve hırstan dolayı memnunuz. Kaybettiğimiz maçlarda da kötü oynamadık belki ama skora yansıtamamıştık. Taraftarlarımıza galibiyet hediye ettiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Herkes herkesi yenebilir"

Beşiktaş galibiyetinin geride kaldığını belirten Papatya, "Son 5 maçtan 4 galibiyet çıkardık. İyi gidiyoruz ancak bu durum camiada rehavete yol açmamalı. Beşiktaş galibiyetini geride bırakıp bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Akhisarspor maçına odaklandık. Fenerbahçe'yi yendikten sonra deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a kaybetmiştik. Çok zor ve herkesin birbirini yenebileceği bir ligde mücadele ediyoruz. 34 haftalık bu maratonda köprünün altından çok sular akacak. Biz maç maç bakıp, rakip kim olursa olsun aynı ciddiyetle hazırlanacağız. O yüzden ne aldığımız bir galibiyetle havaya gireceğiz ne de aldığımız bir mağlubiyetle yerle bir olacağız. Ayaklarımız her zaman yere basmalı. Dereyi görmeden paçaları sıvamayalım" diye konuştu.

Öte yandan Papatya, Göztepe taraftarlarının isteği üzerine Akhisarspor deplasmanı için ek kontenjan taleplerini ilettiklerini sözlerine ekledi.