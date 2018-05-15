Galatasaray şampiyon olur, olmaz, bunlar bizi ilgilendiren, önemli şeyler değil” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında 19 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe, şampiyonu belirleyecek zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen idmanda Teknik Direktör Tamer Tuna takımın başında yer alırken, Başkan Mehmet Sepil de çalışmayı izledi.

Göztepe Teknik Direktörü Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe olarak çok iyi ve çok kaliteli bir sezon geçirdiklerini belirterek, lige veda eden Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ligin çok heyecanlı geçtiğini ifade eden Tuna, “Son haftaya geldik. Şampiyonluk yarışında belirginlik son haftayla ortaya çıkacak. Bizim de önümüzde Galatasaray maçı var. Bugüne kadar ne yaptıysak, oyun olarak Göztepe hep sahada kaldı” dedi.

“Sahada olanı en iyi şekilde yapmak istiyoruz”

Tuna, Galatasaray maçında da daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi sahada kalacaklarını belirterek, “Hiçbir dış faktör ya da yarışan takımlar bizi bugüne kadar ilgilendirmedi, kendimiz ve oynayacağımız takımlarla ilgili değerlendirmeleri kendi içimizde yapıyorduk, bu maç da onlardan bir tanesi. Galatasaray şampiyon olur, olmaz, bunlar bizi ilgilendiren, önemli şeyler değil. Biz Göztepe’yiz ve Göztepe’nin teknik direktörü olarak bu hafta da sezon boyu 33 haftada yaptığımızı ortaya koyma adına bir karşılaşma olacak” diye konuştu.

Kendilerini destekleyen taraftarlarına teşekkür eden Tuna, “Çok iyi bir sezon geçirdik kendi adımıza ve bu maçla da bu sezonun iyi oyunlarından birini oynayarak bitirmek istiyoruz. Tüm amacımız bu, işimiz sahada ve sahada olanı en iyi şekilde yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Tuna, çok kaliteli bir ligin yaşandığını belirterek, “Ligin değeri daha gün geçtikçe gelişmeli. Sadece şunu eleştirebiliriz, yabancı sayısının bu kadar artmış olması ligi kaliteli hale getirdi ama yerli oyuncular daha fazlalaştırılmalı” dedi.

Cezalı oyuncular Halil Akbunar ve Andre Poko’nun yanı sıra sakatlığı bulunan Sabri Sarıoğlu’nun Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıklayan Tuna, Sabri’nin ameliyat edebileceğini sözlerine ekledi.

Leo Schwechlen: “En iyi performansımızı sahaya yansıtacağız”

Göztepeli futbolcu Leo Schwechlen ise Galatasaray karşılaşmasının tüm futbolseverler için güzel bir karşılaşma olacağını belirterek, “Bütün Türkiye bu maçı izleyecek. Biz de bütün sezon yaptığımız gibi elimizden gelen en iyi performansımızı sahaya yansıtacağız. Taraftarımızın önünde bu maça çıkacağımız için, böyle güzel bir maç oynayacağımız için çok mutluyuz. Onlar bütün sezon bizim arkamızdaydılar. Onlar için bu bir hediye olacak” dedi.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kadu, ülkesi Brezilya’dan dönerek takımdan ayrı çalışmalara başladı.