Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de teknik direktör Tamer Tuna, bugün sona eren ilk etap çalışmalarının ardından değerlendirmelerde bulundu. 3 Temmuz’da çalışmalara kendi tesislerinde başladıklarını hatırlatan Tuna, "Oldukça iyi geçen bir ilk aşamaydı, oyuncularımızın potansiyellerini görme adına verimli bir süreç geçirdik. Bu süreçte aramıza yeni katılan oyuncular da oldu. Onlarla birlikte bir pekişme sağlandı. Cumaya kadar izinliyiz, cuma günü Avusturya’da ikinci etap çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Hakan Barış ve Emre Can’ın sakatlıkları nedeniyle Avusturya kampına katılamayacağını açıklayan Tamer Tuna, "Lige Fenerbahçe ile başlamak dezavantaj mı, avantaj mı herkes bu soruları soruyor tabii ki. Benim adıma transferlerin ve takım oluşturma çalışmalarının devam ettiği ligin ilk 4 haftalık geçiş sürecinde kiminle karşılaştığımızın pek önemi yok. Tüm takımlar pekişme sürecinde olacaklar ama takım olarak bizim bu süreci de iyi geçireceğimizi ve iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Hem transferler hem de takımın oluşumu açısından bir süreç içerisinde olduklarını kaydeden Tamer Tuna, "Biz burada geçici süreçler üretmek için bulunmuyoruz, iyi oyunculardan oluşan kalıcı bir takım peşindeyiz. Takımı oluştururken lige ve oyun anlayışımıza uyum sağlayacak isimler üzerinde duruyoruz kimsenin bu konuda bir endişesi olmasın" diye konuştu.