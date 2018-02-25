Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 17:13

Tamer Tuna pilot ceketiyle sahada

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sivasspor’la oynadıkları karşılaşmaya 121.

Tamer Tuna pilot ceketiyle sahada

25 Şubat 2018 17:13

Filo’nun Göztepeli personeli tarafından kendisine hediye edilen pilot ceketiyle çıktı.


Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, sahaya askeri pilot ceketiyle çıktı. İzmir Çiğli’de bulunan 121. Jet Filo Eğitim Komutanlığında görev yapan Göztepeli personel tarafından kendisine hediye edilen pilot ceketiyle sahaya çıkan Tuna’nın hem Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonuna destek olmak amacıyla, hem de geçtiğimiz hafta eğitim uçuşu esnasında düşen uçakta iki şehit veren filo personeline moral vermek amacıyla sahaya pilot ceketiyle çıktığı öğrenildi. Tuna’nın giydiği pilot ceketinde 121. Filo peçlerinin yanı sıra, Göztepeli pilotların tasarladığı Göztepe peçinin de olması dikkat çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç