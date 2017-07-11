Tanju Okan 27 Ağustos’ta bestelerle yeniden doğacak

Tanju OKAN Pop Müzik Beste Yarışması-2017” için geri sayım başladı.

Tanju Okan 27 Ağustos’ta yeni bestelerle yeniden doğacak. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen beste yarışması bu yıl 27 Ağustos’ta Tanju Okan’ın doğum gününde gerçekleşecek. “Egenin Cennetisin Sen Urla’m” sözleriyle Urla’ya duyduğu sevgiyi dile getiren Türk tarihinin gelmiş geçmiş en büyük seslerinden biri olan Tanju Okan için besteler bir kez daha Urla’da yarışacak.

Son başvuru tarihi 8 Ağustos

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan yarışmanın son başvuru tarihi 8 Ağustos 2017 olarak belirlendi. Üç gün içinde değerlendirme yapılıp 11 Ağustos 2017 tarihinde finalistler belli olacak. TRT Türk Pop Müziği Repertuarı’nı geliştirmek, bestecileri ve söz yazarlarını nitelikli yeni eserler vermeye teşvik etmek, eserlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamak, üniversite gençliğini müzik alanında çalışmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın final tarihi ise 27 Ağustos 2017 tarihinde olacak.

Yarışmaya katılım şartlarından bazıları şöyle:

Eserlerin tamamen pop müzik anlayışı ve tarzında bestelenmesi, eserlerin süresinin 4.30 dakikayı geçmemesi ve yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde plak, kaset, CD ve benzeri şekilde ayrıca dijital ortamda yayınlanmamış olması, ayrıca benzeri yarışmalarda ödül veya mansiyon almamış olması gerekmektedir. Yarışmaya katılmak isteyen bestecilerin, başvuruyla ilgili detaylı bilgileri www.urla.bel.tr adresinden veya Yarışma Büro Sekreterliği - Urla Belediye Başkanlığı/Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden öğrenebileceği belirtildi.