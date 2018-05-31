Tanker kazasında faciadan dönüldü

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeni Mahalle’de meydana geldi. C.Y. (47) yönetimindeki bir akaryakıt istasyonuna ait 35 NDZ 91 plakalı mazot yüklü tanker, İzmir-Çanakkale karayolu Tüpraş Kavşağı’nda 548. Sokak’taki rampayı çıkamadı. Geri geri giderken sürücünün kontrolünden çıkan tanker, bir iş yerinin bahçesinde asılı kaldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tankerdeki mazot hemen tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, tedbir amaçlı olay yerinde bekledi.

Tankerin şarampole değil de İzmir-Çanakkale karayoluna girmesi durumunda yaşanabilecek olası bir felaketten dönülen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.