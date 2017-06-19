Tapu bahanesiyle 131 bin TL dolandırdı

Edinilen bilgiye göre, Menderes ilçesi Ahmetbeyli Mahallesi’nde S.B. (38) isimli dolandırıcı, D.Ş. (31) isimli şahısla irtibata geçerek tarlasının tapusunu çıkartabileceğini söyledi. Sıkıntı yaşayan D.Ş., bu teklifi kabul ederek dolandırıcı S.B.’ye değişik tarihlerde 131 bin TL verdi. Dolandırıldığını anlayan talihsiz vatandaş, hemen durumu polise bildirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bunun üzerine hemen bir inceleme başlattı. S.B.’nin izini tespit eden ekipler, bu kez yeniden para kopardığı vatandaşla irtibata geçti. Polisler hemen bir plan yaparak, S.B. ile vatandaş sayesinde temas sağladı. D.Ş.’den 131 bin TL kopartan dolandırıcı, daha sonrada ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

S.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.